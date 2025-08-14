Αχαΐα: Προθεσμία για την Κυριακή πήραν οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό στην Αχαΐα. Οι δύο συλληφθέντες, πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Πατρών, περίπου στις πέντε το απόγευμα.

Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά.

Ωστόσο, ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τους προπηλάκισαν

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε κατά την έξοδό τoυς από το μέγαρο αφού το συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε και τους εξύβρισε χυδαία, φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

Οι δύο ταυτοποιήθηκαν από βίντεο που απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς, καθώς και μαρτυρίες κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα τους είδε πάνω στη μοτοσικλέτα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και πήρε την πινακίδα τους, δίνοντας στη συνέχεια τα στοιχεία στην αστυνομία.

Στον εισαγγελέα και ο τρίτος συλληφθείς, για εμπρησμό στο Γηροκομείο

Στο δικαστικό μέγαρο Πατρών οδηγήθηκε -λίγο μετά την ένταση που προέκυψε με τους άλλους δύο συλληφθέντες- ο νεαρός που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Πηγή: skai.gr

