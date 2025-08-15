Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 14χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία είχε διασωληνωθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών μετά από παράλυση των άκρων και των αναπνευστικών της μυών.

Οι γιατροί κατάφεραν να εντοπίσουν την αιτία του προβλήματος και, χάρη στην αντοχή και την ανταπόκριση του οργανισμού της, σήμερα προχώρησαν στην αποσωλήνωσή της.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που, μόλις συνήλθε, η μικρή ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων του Νοσοκομείου Ρίου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που της παρείχαν.

Πηγή: skai.gr

