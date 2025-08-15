Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Νάξου- Δείτε βίντεο

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση

Νάξος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ

Φωτιά ξέσπασε φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Η εστία, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης (λόγω και των ισχυρών ανέμων), γεγονός που καθιστά την επέμβαση κρίσιμη.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο – μια πρακτική που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.

Πηγή: cyc

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Νάξος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark