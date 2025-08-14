Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Καλύτερη η εικόνα από την αναζωπύρωση στον Μπάλα

Καλύτερη είναι η εικόνα από την αναζωπύρωση της φωτιάς στον οικισμό Μπάλα της Αχαΐας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο με τις πρώτες αισιόδοξες ενδείξεις πως το μέτωπο θα περιοριστεί, να είναι ορατές.

Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τον νομό τα τελευταία εικοσιτετράωρα, μαινόταν με πολλές διάσπαρτες εστίες φωτιάς, καθόλη την Πέμπτη, με ενεργό μέτωπο προς τον οικισμό Ρωμανό.

Το 112 απέστειλε μήνυμα εκκένωσης τόσο της προαναφερθείσας περιοχής, όσο του Μπάλα όσο και της περιοχής Δραγώλενα.

Οι πολίτες κλήθηκαν να μεταβούν στην Πάτρα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν απειλήθηκε το οικιστικό κομμάτι.

Στο χωριό Μοιραίικα στη Δυτική Αχαϊα, τουλάχιστον 15 σπίτια, μόνιμες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ταυτόχρονα, σε αρκετές περιοχές του νομού παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.

Υπέστη ζημιές από τη φωτιά η περιμετρική οδός της πόλης – Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», η περιμετρική οδός της Πάτρας, από την φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών.

Σύμφωνα πάντα με την «Ολυμπία Οδό», «τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν, ενώ η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 206+100 έως 211+700.

Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χιλιομέτρων την ώρα.

Στις 152 οι πυρκαγιές το διήμερο 11/12 Αυγούστου

Υπενθυμίζεται πως ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρος Βάγιας, σε δηλώσεις του νωρίτερα, δηλώσεις του τόνισε ότι οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της επικράτειας και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Γι αυτό το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, τέθηκε και παραμένει σε επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός του ΠΣ υπογράμμισε ότι το διήμερο 11 και 12 Αυγούστου καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών. Μάλιστα τόνισε ότι υπήρχαν ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών στην Ήπειρο και κυρίως στην περιοχή της Πρέβεζας, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες. Παράλληλα δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν στις 11 Αυγούστου στη Ζάκυνθο και την επόμενη μέρα ακόμα τρεις νέες εστίες.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην Κεφαλονιά όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε μια εστία πυρκαγιάς και στις 12 Αυγούστου τρεις νέες εστίες, ενώ δύο ενάρξεις πυρκαγιών σημειώθηκαν την ίδια μέρα και στη Χίο.

Σχετικά με την Αχαΐα και κυρίως κοντά στην Πάτρα ο κ. Βάγιας τόνισε ότι στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών έξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, στις 12:40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13:27 πλησίον της οδού Σερρών, στις 13:31 στον οικισμό Λιμνοχώρι, στις 15:45 πλησίον της οδού Γλαύκου, στις 16:07 στον οικισμό Πλατάνι και στις 22:53 στον οικισμό Συχαινά.

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο

Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες στη Χίο.

Καθώς το πύρινο μέτωπο, απέκτησε δυναμική στο βόρειο κομμάτι του, μήνυμα για προληπτική εκκένωση του χωριού «Καμπιά» εστάλη νωρίτερα από το 112.

Το μήνυμα ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Δεν απειλούνται οικισμοί.

