Η ανασκόπηση της Finos Film για το 2023 - Δείτε βίντεο

Με ένα βίντεο με αναφορά σε όλες τις εποχές και τα γεγονότα που έφερε το 2023 αποχαιρετά η Finos Film τον χρόνο που φεύγει.

Από τις αποκριές μέχρι τις διπλές εκλογές η Finos Film κάνει τη δική της κινηματογραφική ανασκόπηση με ανάρτηση στο facebook:

«Ξεκινήσαμε αισιόδοξα και ντυθήκαμε αποκριάτικα, τιμήσαμε την ημέρα της γυναίκας, γίναμε οι καλύτεροι πελάτες, προσέξαμε την υγεία μας, ευχηθήκαμε στην μητέρα και στον πατέρα μας, ψηφίσαμε και ξαναψηφίσαμε για ένα καλύτερο αύριο, στέγνωσε το λαρύγγι μας από την κάψα και δροσιστήκαμε με ένα παγωτό, γιορτάσαμε τους νέους μας, ακούσαμε το πρώτο κουδούνι του σχολείου, ταΐσαμε ένα αδέσποτο, τρέξαμε στον μαραθώνιο, ψωνίσαμε, τσουγκρίσαμε και ήπιαμε στην υγειά μας και στην μνήμη όσων έφυγαν. Καλή χρονιά φίλες και φίλοι».



Πηγή: skai.gr

