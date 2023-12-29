Λογαριασμός
Η ανασκόπηση της Finos Film για το 2023 - Δείτε βίντεο

Από τις αποκριές μέχρι τις διπλές εκλογές η Φίνος Φιλμ κάνει τη δική της κινηματογραφική ανασκόπηση με ανάρτηση στο facebook

φίνος

Με ένα βίντεο με αναφορά σε όλες τις εποχές και τα γεγονότα που έφερε το 2023 αποχαιρετά η Finos Film τον χρόνο που φεύγει.

Από τις αποκριές μέχρι τις διπλές εκλογές η Finos Film κάνει τη δική της κινηματογραφική ανασκόπηση με ανάρτηση στο facebook:

«Ξεκινήσαμε αισιόδοξα και ντυθήκαμε αποκριάτικα, τιμήσαμε την ημέρα της γυναίκας, γίναμε οι καλύτεροι πελάτες, προσέξαμε την υγεία μας, ευχηθήκαμε στην μητέρα και στον πατέρα μας, ψηφίσαμε και ξαναψηφίσαμε για ένα καλύτερο αύριο, στέγνωσε το λαρύγγι μας από την κάψα και δροσιστήκαμε με ένα παγωτό, γιορτάσαμε τους νέους μας, ακούσαμε το πρώτο κουδούνι του σχολείου, ταΐσαμε ένα αδέσποτο, τρέξαμε στον μαραθώνιο, ψωνίσαμε, τσουγκρίσαμε και ήπιαμε στην υγειά μας και στην μνήμη όσων έφυγαν. Καλή χρονιά φίλες και φίλοι».
 

