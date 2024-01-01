Λογαριασμός
Ian Ziering: Μηχανόβιοι γρονθοκοπούν τον ηθοποιό του «Beverly Hills» στο Λος Άντζελες – Δείτε video

Τελικά, ο ηθοποιός κατάφερε να ξεφύγει από τη μανία των μοτοσικλετιστών 

Ian Ziering

Ο ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210», Ian Ziering, ενεπλάκη σε καυγά με μοτοσικλετιστές στο Λος Άντζελες. Σε ένα βίντεο, που εξασφάλισε το TMZ, δύο άνδρες με τις μηχανές τους φαίνονται να βρίσκονται σταματημένοι μπροστά από το αυτοκίνητο του ηθοποιού, στη λεωφόρο Hollywood Blvd.

Ο Ziering χτύπησε γρήγορα έναν από τους μοτοσικλετιστές, του οποίου η μοτοσικλέτα ήταν τοποθετημένη ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητο του ηθοποιού. Δεν είναι σαφές τι τον ώθησε να ρίξει γροθιά ή αν κάποια από τις μοτοσικλέτες είχε συγκρουστεί με το όχημα του ηθοποιού. 

Σύμφωνα με το TMZ, το όχημα του Ziering μπορεί να είχε χτυπηθεί πριν ο καυγάς γίνει βίαιος. Αφού χτύπησε τον αγνώστου ταυτότητας μοτοσικλετιστή, ο Ziering φάνηκε να ρίχνει το άτομο με το κράνος στο έδαφος. Στη συνέχεια, άλλοι μοτοσικλετιστές άρχισαν να γρονθοκοπούν τον ηθοποιό και να τον κυνηγούν. Τελικά, το βίντεο δείχνει τον ηθοποιό να ξεφεύγει.

Σύμφωνα με το μέσο, ο ηθοποιός, αμέσως μετά, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του κι αποχώρησε από το σημείο. Δεν κλήθηκε η αστυνομία.

