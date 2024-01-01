Ο ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210», Ian Ziering, ενεπλάκη σε καυγά με μοτοσικλετιστές στο Λος Άντζελες. Σε ένα βίντεο, που εξασφάλισε το TMZ, δύο άνδρες με τις μηχανές τους φαίνονται να βρίσκονται σταματημένοι μπροστά από το αυτοκίνητο του ηθοποιού, στη λεωφόρο Hollywood Blvd.

‘Beverly Hills, 90210’ alum Ian Ziering attacked by biker gang in LA street brawl: report https://t.co/zMMhrgqXCK pic.twitter.com/OrvdssrpuE January 1, 2024

Ο Ziering χτύπησε γρήγορα έναν από τους μοτοσικλετιστές, του οποίου η μοτοσικλέτα ήταν τοποθετημένη ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητο του ηθοποιού. Δεν είναι σαφές τι τον ώθησε να ρίξει γροθιά ή αν κάποια από τις μοτοσικλέτες είχε συγκρουστεί με το όχημα του ηθοποιού.

Full Size Actor Ian Ziering, best known for his role in “Beverly Hills 90210,” appears to have been caught on camera in a fight with a group of people riding motorized mini bikes in Hollywood on New Years Eve.

https://t.co/dZ2ftVWr48 — @amuse (@amuse) January 1, 2024

Σύμφωνα με το TMZ, το όχημα του Ziering μπορεί να είχε χτυπηθεί πριν ο καυγάς γίνει βίαιος. Αφού χτύπησε τον αγνώστου ταυτότητας μοτοσικλετιστή, ο Ziering φάνηκε να ρίχνει το άτομο με το κράνος στο έδαφος. Στη συνέχεια, άλλοι μοτοσικλετιστές άρχισαν να γρονθοκοπούν τον ηθοποιό και να τον κυνηγούν. Τελικά, το βίντεο δείχνει τον ηθοποιό να ξεφεύγει.

👀 #UPDATE -- Law enforcement sources tell TMZ they're aware of the incident and speaking with the parties involved. No word yet on if there will be any arrests. pic.twitter.com/h0u18KZbeB — TMZ (@TMZ) January 1, 2024

Σύμφωνα με το μέσο, ο ηθοποιός, αμέσως μετά, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του κι αποχώρησε από το σημείο. Δεν κλήθηκε η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

