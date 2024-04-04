Mε ταχείς ρυθμούς προχωράει η κατασκευή του Riviera Tower, του υψηλότερου πράσινου οικιστικού ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Ελληνικό από την LAMDA Development.

«Φτάνουμε σε νέα ύψη. Οι εργασίες για τον Riviera Tower συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς και οι πρώτοι όροφοι του πύργου είναι ήδη ορατοί από την λεωφόρο Ποσειδώνος», αναφέρει χαρακτηριστικά η LAMDA, στο πλαίσιο των τακτικών της ενημερώσεων για την πορεία όλων των επιμέρους έργων.

Οι εργασίες στη σκυροδέτηση των υπογείων ολοκληρώθηκαν και τώρα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του ισογείου.

Ο Riviera Tower θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2026, όπως αναφέρεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την LAMDA Development.

Οταν ολοκληρωθεί ο ουρανοξύστης θα έχει 50 ορόφους και ύψος 200 μέτρα. Το σύνολο των 170 διαμερισμάτων του Riviera Tower, των οικοπέδων για βίλες (The Cove Villas) και των Cove Residences (Condos) που βγήκαν προς πώληση με την έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό είναι sold out.

Η θεμελίωση του Riviera Tower ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με την σκυροδέτηση, την μεγαλύτερη συνεχή, με διάρκεια 40 ωρών, που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ακολουθώντας τα πρότυπα μελετών και κατασκευών των ψηλότερων και πιο εντυπωσιακών κτιρίων στον κόσμο, όπως των Petronas Towers και Burj Khalifa.

Η σχεδίαση του Riviera Tower, έχει γίνει από το διεθνώς φημισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners και η κατασκευή του έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Bouygues Bâtiment International και Intrakat.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η αστική ανάπλαση που είναι σε εξέλιξη στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού μεταμορφώνει την περιοχή με πράσινο σε ποσοστό 70% περίπου, όταν πριν κυριαρχούσε το τσιμέντο σε ποσοστό 70-75%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

