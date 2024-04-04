Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η τραγική δολοφονία της 28χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στους Αγίου Αναργύρους, σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, άνοιξε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο οι γυναικοκτονίες, αλλά και οι γενικότερες συνθήκες ασφάλειας της χώρας, παρά τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης και της πάταξης της ενδοοικογενειακής βίας.

Το νέο έγκλημα επανέφερε επιτακτικά στην επιφάνεια την ανάγκη "επανατοποθέτησης" της πολιτείας και πιθανόν αναθεώρησης των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την αντιμετώπισης τέτοιων εγκλημάτων, είτε γιατί εκ του αποτελέσματος τα μέτρα δεν φαίνεται να απέδωσαν, είτε γιατί δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε για να είναι αποτελεσματικά.

"Θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές της αποτρόπαιης δολοφονίας και θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση ώστε να δούμε αν έγιναν όλα όσα έπρεπε από υπηρεσιακής πλευράς κι αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο" επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη προσθέτοντας σε κάθε περίπτωση πως πέραν των ευθυνών που θα αποδοθούν όπου και αν υπάρχουν, μετά την απαιτούμενη έρευνα, "δεν πρέπει να στοχοποιείται συνολικά η ΕΛΑΣ".

"Δεν είναι μόνο αστυνομικό πρόβλημα η γυναικοκτονία. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό θέμα. Η δουλειά μας είναι να προστατέψουμε τους πολίτες και τις γυναίκες", δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην πρώτη του συνέντευξη μετά το έγκλημα, προσθέτοντας επίσης πως "όταν χάνεται μια ζωή, τίποτα δεν είναι καλώς καμωμένο".

Ένα άλλο ζήτημα που ανέδειξε η αποτρόπαιη δολοφονίας της 28χρονης έχει να κάνει με την ποινική πλευρά τέτοιου είδους εγκλημάτων και αποτυπώνεται στην πρόταση της αντιπολίτευσης να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία. Μία θέση με την οποία όπως ξεκαθαρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες η κυβέρνηση συμφωνεί με την κοινωνική της διάσταση αλλά διατηρεί επιφυλάξεις για την ποινική διάσταση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξάλλου, χαρακτήρισε υποκριτική την σχετική πρόταση , διά τροπολογίας, του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας πως

"Μιλάμε για το κόμμα που το 2019 ψήφισε νόμο που έκανε τα ισόβια για ανθρωποκτονία, σε ισόβια ή 15 χρόνια φυλάκισης. Εμείς ως ΝΔ επαναφέραμε την ποινή των ισοβίων ως αποκλειστική ποινή γι' αυτά τα εγκλήματα" σημείωσε.

Ήδη από το 2022 ο πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" ο ίδιος χρησιμοποίησε τη λέξη "γυναικοκτονίες" όπως εξηγούσε για να προσδιορίσει "ακριβέστερα το είδος αυτών των εγκλημάτων – και όχι, προφανώς, για να τις ταξινομήσω νομικά γιατί τότε θα διαχώριζα την αξία της ανθρώπινης ζωής με μόνο κριτήριο το φύλο ή την ηλικία, υποτιμώντας άλλες, εξίσου απεχθείς πράξεις. Όπως την εξόντωση ενός μικρού παιδιού ή τον φόνο ενός ανήμπορου γέροντα. Άλλωστε, το όνομα ενός αδικήματος ούτε το αποτρέπει ούτε το τιμωρεί", έγραφε.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πάντως, βασικό μέλημα είναι κατ' αρχήν να μην χάσουν οι γυναίκες την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Με βάση τα σχετικά στοιχεία, μόνο πέρυσι πάνω από 8.000 γυναίκες έκαναν χρήση του 15900 ενώ υπάρχει και το panic button. Ήδη υπάρχουν 44 συμβουλευτικά κέντρα, δωρεάν συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και νομική υπηρεσία. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη διαμονής σε γυναίκες με τα παιδιά τους σε ειδικούς ξενώνες. Μέτρα και πρόνοια η οποία φαίνεται να μην είναι αρκετή και για το λόγο αυτό επανεξετάζονται όλα τα δεδομένα και οι παράμετροι, με το Μέγαρο Μαξίμου να παρακολουθεί στενά κάθε πτυχή που αγγίζει το σοβαρό αυτό θέμα.



