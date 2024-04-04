Στη σφράγιση του αυθαίρετου τμήματος του Ξενοδοχείου Cocomat Athens BC προχώρησε, μετά από αναβολές, το Υπουργείο Τουρισμού, σε εκτέλεση του υπ' αριθ. 15/2023 πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας .

Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του :

«Το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στη σφράγιση τμήματος του Ξενοδοχείου Cocomat Athens BC σε εκτέλεση του υπ' αριθ. 15/2023 πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επισημαίνεται ότι τον Αύγουστο του 2023, το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε απόφαση για τη σφράγιση όλου του ξενοδοχείου «COCO-MAT Athens BC», η εταιρεία όμως προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο αποφάσισε την αναστολή της σφράγισης.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου διαβιβάστηκαν οι σχετικές υποθέσεις λόγω αρμοδιότητας, ανακάλεσε τις προσωρινές διαταγές που είχαν προηγουμένως εκδοθεί και είχαν αναστείλει κάθε ενέργεια, και διέταξε τελικώς τη σφράγιση του τμήματος του ξενοδοχείου το οποίο είχε κηρυχθεί αυθαίρετο, δηλαδή του τμήματος που υπερβαίνει τα 24 μέτρα ύψος.

Την Πέμπτη 21.03.2024 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού επιχείρησαν τη μερική σφράγιση του ξενοδοχείου η οποία όμως δεν κατέστη δυνατή, διότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είχε εκκενωθεί, παρά την προηγούμενη έγκαιρη σχετική ειδοποίηση προς τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π. Υ. Τ. ) Αττικής απευθύνθηκε, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειές του. Κατόπιν της παρέμβασης αυτής, η εταιρεία ενημέρωσε τις υπηρεσίες του Υπουργείου ότι προέβη στις 27.03.2024 στην εκκένωση του υπό σφράγιση τμήματος του ξενοδοχείου.

Στις 29..3.2024 η Π.Υ.Τ Αττικής σφράγισε το επίμαχο τμήμα του τουριστικού καταλύματος».

Πηγή: skai.gr

