Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.380.000 ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε 13 επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώθηκαν παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτης κερδοφορίας, δηλαδή για αποκόμιση μικτού κέρδους υψηλότερου από το αντίστοιχο μικτό κέρδος του 2021 σε συγκεκριμένα προϊόντα από 13 διαφορετικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 5045/2023, περί ανακοίνωσης των επωνυμιών των επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ, επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα ως ακολούθως:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Η μάχη της κυβέρνησής μας και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έμπρακτη καταπολέμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού της απληστίας είναι διαρκής. Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή, συνεχίζουμε και εντείνουμε, με αυστηρούς ελέγχους, την τιμωρία της αισχροκέρδειας σε όλη την αγορά. Όλοι όσοι δεν τηρούν το νόμο, εντοπίζονται και πληρώνουν ακριβά κάθε παράβαση. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των νέων μέτρων είναι ήδη ορατά με αποκλιμάκωση των τιμών σε χιλιάδες βασικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, δεν εφησυχάζουμε, ενδυναμώνουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και προωθούμε αποφασιστικά το έργο τους μέχρι να διορθωθούν όλες οι στρεβλώσεις στον χώρο του εμπορίου και να επικρατήσει η νομιμότητα και ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά, προς όφελος όλων των καταναλωτών».

Το καταναλωτικό κοινό καλείται, όταν εντοπίζει φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από επιχειρήσεις, να υποβάλει καταγγελία στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://kataggelies.mindev.gov.gr/).



