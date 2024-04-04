Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε 46χρονος ενώ τα παιδιά του τον περίμεναν να τα πάει σχολείο

Τα παιδιά περίμεναν αρκετή ώρα έξω από το σπίτι και όταν δεν είδαν τον πατέρα τους να βγαίνει, αποφάσισαν να μπουν μέσα για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει

Πάτρα

Μια απίστευτη τραγωδία εξελίχθηκε σήμερα, στην Πάτρα, όταν ένας 46χρονος πέθανε αιφνίδια ενώ τα δύο παιδιά του, τον περίμεναν έξω από το σπίτι του προκειμένου να τα πάει σχολείο.

Όπως γράφει το pelop.gr σήμερα το πρωί τα παιδιά έφτασαν στο σπίτι του πατέρα τους που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου στην Οβρυά, συνοδευόμενα από τη μητέρα τους, η οποία είχε συμφωνήσει με τον πρώην σύζυγό της να τα πάει αυτός στο σχολείο.

Τα παιδιά περίμεναν αρκετή ώρα έξω από το σπίτι και όταν δεν είδαν τον πατέρα τους να βγαίνει, αποφάσισαν να μπουν μέσα για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που είδαν τα σόκαραν, καθώς ο 46χρονος κείτονταν νεκρός στο πάτωμα.

Τα δύο παιδιά άρχισαν να καλούν σε βοήθεια με τους γείτονες να σπεύδουν και να ειδοποιούν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα άνδρας Νεκρός παιδιά σχολείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark