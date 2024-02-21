Χωρίς ταξί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου η Αθήνα – Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Χωρίς ταξί θα μείνει για δύο ημέρες η Αθήνα και συγκεκριμένα στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Επίσης, προγραμματίζεται συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Μεταξύ των αιτημάτων του Συνδικάτου είναι η μόνιμη παραμονή του συντελεστή Φ.Π.Α στις υπηρεσίες ταξί στο 13%, η άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026 και η ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί.

Παράλληλα, ο ΣΑΤΑ ρωτά την κυβέρνηση γιατί αφήνει “παράνομες εφαρμογές που χρησιμοποιούν είτε ταξί, είτε Ε.Ι.Χ να μην πληρώνουν κανένα φόρο, να βγάζουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό, αφήνοντας στους νόμιμους επαγγελματίες αυτοκινητιστές μόνο φορολογικά βάρη“.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

Το οικονομικό μοντέλο διακυβέρνησης που επέλεξε η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει κάθε μορφή ατομικής επιχειρηματικότητας στην χώρα μας. Χθες ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σήμερα οι αγρότες, αύριο κάποιοι άλλοι. Οι πολιτικές φτωχοποίησης του ελληνικού πληθυσμού υλοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες. Πυροδοτούν όμως, άμεσες κοινωνικές εξελίξεις με άγνωστη κατάληξη.

Βλέποντας αυτές τις εξελίξεις, βιώνοντας την επίθεση της κυβέρνησης προς τον κλάδο μας και μη έχοντας άλλο δρόμο αντίδρασης, συγκαλέσαμε χθες έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να συζητήσουμε με ποιόν τρόπο θα προστατέψουμε το ταξί και την δουλειά μας. Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες συνδικαλιστικής απραξίας, πρωτόγνωρης για την ιστορία του συνδικάτου μας. Η αντιπολίτευση αρνείται ότι ο κλάδος μας έχει προβλήματα, αρνείται ότι η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στο ταξί, αρνείται ότι οι πολυεθνικές αλωνίζουν χωρίς έλεγχο, αρνείται ότι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα κλέβουν το μεταφορικό μας έργο. Η αντιπολίτευση με την στάση της επιδοκιμάζει και αποδέχεται ως σωστή, κάθε απόφαση της κυβέρνησης.

Οποιαδήποτε μορφή αντίδρασης από το ΣΑΤΑ απορρίπτεται αμέσως από την αντιπολίτευση. Το ίδιο έγινε και στην χθεσινή συνεδρίαση. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα εμποδίσουν τον Λυμπερόπουλο, να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και γι αυτό όμως ο νόμος 1712/87 που διέπει τις επαγγελματικές οργανώσεις των αυτοκινητιστών ταξί είναι ξεκάθαρος. Ο ιδιοκτήτης ταξί έχει δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Το προεδρείο του ΣΑΤΑ έχει κατηγοριοποιήσει τα αιτήματά του και παλεύει γι αυτά με όλες του τις δυνάμεις:

Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί.

Θέλουμε απάντηση από την Κυβέρνηση, γιατί αφήνει παράνομες εφαρμογές που χρησιμοποιούν είτε ταξί, είτε Ε.Ι.Χ να μην πληρώνουν κανένα φόρο, να βγάζουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό, αφήνοντας στους νόμιμους επαγγελματίες αυτοκινητιστές μόνο φορολογικά βάρη.

Αναπροσαρμογή προκαθορισμένης τιμής για την διαδρομή Αεροδρόμιο Αθηνών – Κέντρο πόλης από 40 ευρώ σε 45 ευρώ (τιμολόγιο 1) και από 55 ευρώ σε 60 ευρώ (τιμολόγιο 2).

Μόνιμη παραμονή του συντελεστή Φ.Π.Α στις υπηρεσίες ταξί στο 13%.

Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση του ΣΑΤΑ είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.

Νομοθετική ρύθμιση για την ειδική άδεια και αναπροσαρμογή ποινολογίου. Με την ρύθμιση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το κώλυμα χορήγησης ή ανανέωσης της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όταν από το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για την απόδειξη της συνδρομής της περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α82), προκύπτουν αδικήματα του άρθρου 100 του ν.4070/2012.

Σε ότι αφορά την αναπροσαρμογή των ποινών προτείνουμε:

Οι παραβάσεις όπως, άγρα πελατών, παραβίαση προτεραιότητας σε πιάτσα, υπερχρέωση πελατών, αλλαγές νομισμάτων, να μεταφερθούν στην κατηγορία των ποινών υψηλής αξιολόγησης με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση ειδικής άδειας.

Επανεξέταση και ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό. Αύξηση της ελάχιστης τιμής σύμβασης των Ε.Ι.Χ κατά 33%.

Ξεκάθαρος και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμός των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί. Καμία ανοχή σε παρερμηνείες σαν αυτές που επιχείρησε ο πρώην υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος για να ευνοήσει τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Άμεση εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών (Παπανάτσιου) για την είσπραξη του κομίστρου.

Απαλλαγή ή μείωση ΦΠΑ για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου που ταξινομείται ως ΕΔΧ Ταξί.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Επιδοτήσεις για την αγορά όλων των τύπων αυτοκινήτων που ταξινομούνται ως ταξί ή αύξηση στο όριο ηλικίας χαρακτηρισμού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως ΕΔΧ από τα πέντε (5) στα οχτώ (8) έτη.

Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν έχουν λυθεί και κρατάνε τον κλάδο αιχμάλωτο στην στασιμότητα. Για το προεδρείο, η αδιαφορία της κυβέρνησης, είναι αιτία πολέμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ αποφάσισε στην χθεσινή του συνεδρίαση ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος. Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου τα ταξί της Αθήνας απεργούν. Εκτός από την Γενική Συνέλευση για την εναρμόνιση του καταστατικού μας με όσα ορίζει η νομοθεσία, προγραμματίζουμε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, να συστρατευτούν μαζί μας και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, καλύτερες μέρες για το ταξί. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να γυρίσουν την πλάτη στον κομματικό συνδικαλισμό και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που δηλητηριάζουν τον κλάδο μας. Το ταξί θα είναι πάντα στο πλευρό των αδικημένων και των αγωνιστών. Ποτέ με τους υποταγμένους και τους κομματικά προσηλωμένους.

