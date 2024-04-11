Με βασικό μήνυμα «η ακρίβεια στον Θεό, οι μισθοί στα τάρταρα. Θέλουμε πραγματικές αυξήσεις, θέλουμε πίσω τις Συλλογικές μας Συμβάσεις και τα θέλουμε τώρα», η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) πραγματοποιεί την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024, εικοσιτετράωρη γενική απεργία, θέτοντας στο επίκεντρο των διεκδικήσεων τις αυξήσεις των μισθών, τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την πάταξη της αισχροκέρδειας, καθώς και την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει της απεργίας, όλο το προηγούμενο διάστημα, κλιμάκια των συνδικάτων, με επικεφαλής στελέχη της Συνομοσπονδίας, υλοποίησαν στοχευμένες παρεμβάσεις σε 30 νομούς της χώρας, με ενημερώσεις εργαζομένων και επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ενώ, ταυτόχρονα, ετοίμασαν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, ώστε να επικοινωνηθούν τα αιτήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, το μείζον θέμα, που αναδεικνύει η απεργιακή κινητοποίηση, είναι η έξαρση της ακρίβειας. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έκανε λόγο για «πληθωρισμό κερδών», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στη συμμετοχή των επιχειρηματικών κερδών στο εθνικό εισόδημα, αλλά προτελευταία στους μισθούς των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι μισθοί υποχώρησαν το 2022 και το 2023, ενώ τα κέρδη εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Ενδεικτικά, σημείωσε ότι το περιθώριο κέρδους στη γερμανική βιομηχανία κυμαίνεται περίπου στο 8%, τη στιγμή που το περιθώριο κέρδους στην ελληνική βιομηχανία είναι 19,2%.

Παράλληλα, ο κ. Παναγόπουλος σχολίασε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δεν είναι στα όρια της φτώχειας, είναι ίδια η φτώχεια. Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επανέλαβε την τεκμηριωμένη πρόταση της Συνομοσπονδίας για αύξησή του στα 908 ευρώ, δηλαδή στο 60% του διάμεσου μισθού, που είναι το κατώφλι της φτώχειας, συν την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εκτιμώμενο πληθωρισμό.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, τόνισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι «ψίχουλα» και συνιστά εμπαιγμό και ασέβεια απέναντι στον κόσμο της εργασίας, που καθημερινά δίνει σκληρό αγώνα, προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει.

Όπως είπε, πρόκειται για αύξηση 50 ευρώ μικτά και 39 ευρώ καθαρά.

Στη συνέχεια, ο κ. Φωτόπουλος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αρνείται να δει τη σκληρή πραγματικότητα και προσέθεσε ότι, τα τελευταία 13 χρόνια, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε μόνο 89 ευρώ μικτά και 62 ευρώ καθαρά, την ίδια ώρα που αυξήθηκαν όλα τα προϊόντα, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 421 ευρώ σε σύγκριση με το 2009.

Οι διεκδικήσεις

Όπως ανακοινώθηκε, τα βασικά αιτήματα είναι τα εξής:

- Μείωση του ΦΠΑ για έναν χρόνο σε βασικά είδη διατροφής και διατίμηση σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης των νοικοκυριών.

- Τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων, ώστε οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων να μην εξανεμίζονται με την αύξηση των φόρων.

- Τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.

- Διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης ενοικίου, βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος στέγασης ειδικά όσον αφορά σε νέα ζευγάρια και φοιτητές. Δημιουργία δημόσιου αποθεματικού κοινωνικών κατοικιών.

- Αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου μισθού, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, «οι μισθοί δεν είναι η αιτία της τρέχουσας πληθωριστικής έξαρσης. Οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι τα θύματα αυτής της πληθωριστικής κρίσης κερδών».

- Άμεση επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθώς και αποκατάσταση όλων των προτεραιοτήτων του συλλογικού εργατικού δικαίου (επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων, συρροή, μετενέργεια κλπ).

- Αυστηρός θεσμικός έλεγχος και διαφάνεια του τρόπου διαμόρφωσης του κόστους, των τιμών και των περιθωρίων κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με την ουσιαστική ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

- Πάταξη της κερδοσκοπίας σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων παραγωγής και εμπορίας βασικών αγαθών διατροφής και έκτακτη φορολογία επί των κερδών αλυσίδων σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων ενέργειας, μεταφορών και τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00.

Γ.Μπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.