Oι πολίτες ανεξαρτήτως υπηκοότητας που διέμεναν σε ξενοδοχεία τα οποία εκκενώθηκαν κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο τον Ιούλιο 2023, μπορούν - ήδη από χθες, 10 Απριλίου - να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση μέσω της Δράσης «Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου» στο vouchers.gov.gr.

H δράση «Rodos Week», υλοποιείται ύστερα από την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπ' αριθμ. 3898 Κ.Υ.Α. (Τεύχος B' 1398/01.03.2024) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 5358 Κ.Υ.Α. (Τεύχος Β' 1895/26.03.2024)) των Υπουργών Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιου Πετραλιά.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Δικαιούχων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση e-voucher προκειμένου να διαμείνουν σε Ξενοδοχεία Φιλοξενίας της επιλογής τους.

Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν διαμονή 7 (επτά) συνεχόμενων ημερών, έξι (6) διανυκτερεύσεις, στη Ρόδο και σε ξενοδοχείο της επιλογής τους, μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στη δράση, σε μια από τις δύο ακόλουθες περιόδους:

1η Περίοδος – Εαρινή (από 10/4/2024 έως 31/5/2024)

2η Περίοδος - Φθινοπωρινή (από 1/10/2024 έως 15/11/2024)

Tα ποσά αποζημίωσης των ξενοδοχείων, για τη δωρεάν διαμονή των δικαιούχων, ορίζονται ως εξής:

• Για ξενοδοχεία 1,2,3 αστέρων και έως τρίκλινο τύπο δωματίου, 300€ για το σύνολο της διαμονής,

• Για ξενοδοχεία 1,2,3 αστέρων και άνω του τρίκλινου τύπου δωματίου, 400€ για το σύνολο της διαμονής,

• Για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και έως τρίκλινο τύπο δωματίου, 400€ για το σύνολο της διαμονής,

• Για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και άνω του τρίκλινου τύπου δωματίου, 500€ για το σύνολο της διαμονής.

Οι δικαιούχοι, ανάλογα με το είδος του ξενοδοχείου και την κατηγορία του δωματίου στο οποίο διέμεναν την περίοδο των πυρκαγιών, μπορούν να επιλέξουν αντίστοιχη διαμονή από τη λίστα των Ξενοδοχείων Φιλοξενίας.

Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή ξενοδοχείου θα συνυπολογίζεται η διαθεσιμότητα αυτών, ώστε να μην ξεπεραστεί η ορισμένη από το ξενοδοχείο διαθεσιμότητα για την αντίστοιχη περίοδο. Οι δικαιούχοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας των Ξενοδοχείων Φιλοξενίας (βλ. https://vouchers.gov.gr/sites/default/files/2024-04/accommodation_hotels_final_table_09042024-rodosweek.pdf ) ώστε να επιβεβαιώσουν με το κατάλυμα την διαθεσιμότητά του για την περίοδο που επιθυμούν και να διευθετήσουν τις περαιτέρω λεπτομέρειες της διαμονής τους.

Το «Rodos Week» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικό οδηγό υπό μορφή ερωταπαντήσεων, μπορείτε να βρείτε στο https://vouchers.gov.gr/gr/rodos-week, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο τηλέφωνο 215 215 78 22.

Πηγή: skai.gr

