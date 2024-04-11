Στις 29 Απριλίου η απόφαση για το Μάτι

Της Ιωάννας Μάνδρου

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι με την εκατόμβη των νεκρών και τους δεκάδες εγκαυματίες η δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την πολύκροτη δίκη και το Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η απόφαση για όσους έφθασαν στο εδώλιο θα ανακοινωθεί στις 29 Απριλίου, Μεγάλη Δευτέρα.

Η απόφαση θα αφορά την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων που δικάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για πλημμελήματα, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Οι περισσότεροι από αυτούς που κάθισαν τελικά στο εδώλιο ήταν στελέχη τότε του κρατικού μηχανισμού, Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας αλλά και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, δήμαρχοι της περιοχής και η τότε περιφερειάρχης.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 21 μαζί με τον ηλικιωμένο που δικάστηκε γιατί έβαλε τη φωτιά στο Νταού Πεντέλης και εξαπλώθηκε με τα γνωστά φονικά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας έχει προτείνει την ενοχή 9 κατηγορούμενων και την αθώωση συνολικά 12 προσώπων μεταξύ των οποίων η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλ. Ψινάκης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εισήγηση, αποδείχθηκαν οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της σωματικής βλάβης από αμέλεια και του εμπρησμού από αμέλεια κατά περίσταση για τους 9 κατηγορούμενους.

Πηγή: skai.gr

