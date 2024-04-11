Σε εξέλιξη βρίσκεται η Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση «Ηνίοχος 2024» που λαμβάνει χώρα στην 117 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση της Ανδραβίδας και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 18 του μήνα.

Η άσκηση ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα 8 Απριλίου και σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης, η άσκηση περιλαμβάνει επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις, συνοδεία αεροσκαφών, σενάρια προστασίας στόχων και διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή του FIR Αθηνών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, καθώς και με ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων.

Συνολικά, συμμετέχουν 36 μαχητικά αεροσκάφη από εννέα χώρες.

Συγκεκριμένα συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα οι παρακάτω χώρες:

* Κατάρ με αεροσκάφη RAFALE

* Κυπριακή Δημοκρατία με ελικόπτερο AW-139

* Μαυροβούνιο με ελικόπτερο B-414

* Ρουμανία με αεροσκάφη F-16

* Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη TYPHOON

* Γαλλία με αεροσκάφη RAFALE και αεροσκάφος AEW Ε-3F

* Ηνωμένο Βασίλειο με αεροσκάφη TYPHOON

* ΗΠΑ με αεροσκάφη F-16 και Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος MQ-9

* Ισπανία με αεροσκάφη F-18.

Σημειώνεται πως το διάστημα 1-7 Απριλιου πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία για την Άσκηση, από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση εκτέλεσης, που την Τετάρτη 17 Απριλίου περιλαμβάνει τη Spotters Day και την Παρασκευή 12 Απριλίου την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, ενώ το διάστημα 19-21 Απριλίου η άσκηση περνάει στη φάση αναδίπλωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.