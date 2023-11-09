Γρίπη των πτηνών: Ανησυχία για τα κρούσματα στα Βαλκάνια

Εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε χώρες των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία, ενώ παράλληλα ανιχνεύεται με μεγαλύτερη συχνότητα η παρουσία του ιού και σε λοιπές περιοχές της Ευρώπης.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται, η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ημιθανή ενώ ως αποτέλεσμα της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού στους άγριους πληθυσμούς των πτηνών, σε όλες τις χώρες μεγαλώνει ο αριθμός εστιών σε εκτροφές πουλερικών, όπως ενδεικτικά παρατηρείται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι η τρέχουσα εικόνα στα Βαλκάνια παρουσιάζει ομοιότητες με προγενέστερα επιδημικά κύματα, όταν στην Ελλάδα ο ιός ανιχνεύτηκε τόσο σε άγρια πτηνά (2016, 2017, 2021 και 2022) όσο και σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών (2017).

Η Περιφέρεια υπενθυμίζει ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος αυτών, υποχρεωτικής δηλώσεως και τονίζει ότι με τις παραπάνω εξελίξεις και τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας το προσεχές διάστημα (από τον Νοέμβριο ως τον Μάιο).

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει ότι θα πρέπει οι πτηνοτρόφοι και οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών να λαμβάνουν μέτρα βιοασφάλειας, ενώ σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), θα πρέπει να ενημερώνουν τις οικείες κτηνιατρικές αρχές σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, είτε συλλέγοντας και παραδίδοντάς τα σε αυτές.

Κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών). Συνιστάται, τέλος, σε επαγγελματίες που συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, (όπως κτηνιάτρους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους) να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους.

