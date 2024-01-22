Η πρώτη δοκιμαστική πτήση με υδροπλάνο της Hellenic Seaplanes έγινε το Σάββατο στο Λαύριο, με επιβάτες 4 υπουργούς και υφυπουργούς.

Η δοκιμαστική πτήση έγινε στο υδάτινο πεδίο του Λαυρίου και σε αυτή επέβαιναν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Παππάς, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού συνεχάρη τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς μετά από αγώνα και προσπάθειες ετών κατάφερε να έρθει το πρώτο υδροπλάνο στην Ελλάδα, τόνισε τα εξής: «Ένα όνειρο γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Είχαμε μια υπέροχη πτήση με το υδροπλάνο της Hellenic Seaplanes και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την όλη διαδικασία. Θέλουμε να προχωρήσουμε άμεσα στον συντονισμό, μαζί με τις ενέργειες και των συναρμόδιων Υπουργείων, έτσι ώστε να μεταβούμε γρήγορα στη δημιουργία υδάτινων πεδίων και υδατοδρομίων στα νησιά μας, για να δώσουμε πλέον την ευκαιρία σε περισσότερους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα και την άνεση να τα επισκέπτονται, όχι μόνο για λόγους τουρισμού αλλά και για επιχειρηματικά θέματα, ακόμα και για λόγους υγείας. Τα υδροπλάνα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα νησιά μας όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες».

Πηγή: skai.gr

