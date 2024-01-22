Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 73χρονου που έχασε τον προσανατολισμό του στην περιοχή του Γαζίου αλλά ευτυχώς εντοπίστηκε χάρη στον σκύλο της ΕΜΑΚ.

Η 'Αρτεμις, λοιπόν, που κλήθηκε μαζί με το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, με τρία οχήματα κι έξι υπαλλήλους, από την ΕΛ.ΑΣ, κατάφερε να εντοπίσει τον ηλικιωμένο.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας είχε κανονικά τις αισθήσεις του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.