Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκύλος της ΕΜΑΚ, εντόπισε τον 73χρονο που είχε χαθεί στην Κρήτη

Η Άρτεμις, ο σκύλος της ΕΜΑΚ, εντόπισε τον 73χρονο που είχε χαθεί

Η Άρτεμις, ο σκύλος της ΕΜΑΚ, εντόπισε τον 73χρονο που είχε χαθεί

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 73χρονου που έχασε τον προσανατολισμό του στην περιοχή του Γαζίου αλλά ευτυχώς εντοπίστηκε χάρη στον σκύλο της ΕΜΑΚ.

Η 'Αρτεμις, λοιπόν, που κλήθηκε μαζί με το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, με τρία οχήματα κι έξι υπαλλήλους, από την ΕΛ.ΑΣ, κατάφερε να εντοπίσει τον ηλικιωμένο.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας είχε κανονικά τις αισθήσεις του.

Πηγή: Cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σκύλος ΕΜΑΚ Κρήτη εντοπισμός αγνοούμενος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark