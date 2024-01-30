Διαθέσιμα στους οδηγούς μέσω του gov.gr το Point System και το ιστορικό ΚΤΕΟ

Δύο νέες υπηρεσίες που συμβάλλουν στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βάζοντας τέλος στην γραφειοκρατία έχουν τεθεί σε λειτουργία στο gov.gr δίνοντας την δυνατότητα στους οδηγούς να ενημερώνονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και άμεσα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους πόντους που έχουν λάβει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.-Point System), καθώς και για το ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων – ΚΤΕΟ.

Με τις δύο νέες υπηρεσίες απλουστεύεται η αλληλεπίδραση των πολιτών με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μειώνεται αμφίδρομα η γραφειοκρατία, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για τους πολίτες και το Δημόσιο. Συγχρόνως, ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών και το αίσθημα της οδικής ασφάλειας. Οι οδηγοί γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τους βαθμούς ποινής τους στο Point System, ενώ έχουν και τη δυνατότητα συγκεντρωτικής ενημέρωσης για τους ελέγχους ΚΤΕΟ, συμπεριλαμβανομένων και των χιλιομέτρων που έχει διανύσει το όχημα.

Οι πολίτες εισέρχονται στις δύο νέες υπηρεσίες με τρόπο απλό και φιλικό, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία υλοποίησε και την ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.-Point System), όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στους πόντους, στις παραβάσεις και στις τυχόν ειδοποιήσεις για αφαίρεση άδειας οδήγησης, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://seso.services.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις.

Οι οδηγοί λαμβάνουν στη θυρίδα πολίτη τους στο gov.gr βεβαίωση για τους πόντους και τις κλήσεις τους σε μορφή εγγράφου που φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή ένα μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο.

Όσον αφορά στο πλήρες ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων – ΚΤΕΟ, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://kteo.services.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές είναι προσβάσιμες κι από το auto.gov.gr.

Οι δύο νέες υπηρεσίες συμβάλλουν περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών και προστίθενται στις περισσότερες από 20 ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, καθώς και της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές, Χριστίνας Αλεξοπούλου.

