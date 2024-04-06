Gov.gr.Wallet: Από τις 9 Απριλίου το νέο σύστημα εισόδου στα γήπεδα

Τις τελευταίες τριάντα ημέρες, 105.237 χιλιάδες πολίτες «κατέβασαν» το gov.gr wallet στο κινητό έχοντας κατά νου την επιστροφή τους στις κερκίδες στις 9 Απριλίου, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που «απέκτησε» ψηφιακό πορτοφόλι - από την έναρξη της λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2022- υπολογίζεται στο 1.877.032.

Σημαντικός «οδηγός» για οποιεσδήποτε απορίες που προκύπτουν σχετικά με το νέο τρόπο εισόδου στα γήπεδα με το εισιτήριο στο Gov.gr.Wallet είναι το λινκ https://tickets.gov.gr.

Για να έχουν όμως το ψηφιακό τους πορτοφόλι στο κινητό, οι φίλαθλοι θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν απαραιτήτως στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Μέχρι αυτήν την στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι τις τελευταίες 30 ημέρες καταχώρισαν τα στοιχεία τους 220.361 άτομα, ενώ από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το ΕΜΕπ να λειτουργεί παραγωγικά τον Μάρτιο του 2021 και έως σήμερα, έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους 4.019.851 πολίτες.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, «από τις 9 Απριλίου θα χρησιμοποιούμε για την ασφαλή είσοδό μας στα γήπεδα το ψηφιακό μας πορτοφόλι, το gov.gr. wallet μέσω του οποίου σύντομα θα δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την ολοκλήρωση διαδικασιών που απαιτούν χρήση προσωπικών μας δεδομένων. Θεωρώ, λοιπόν, πολύ σημαντικό όλοι όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει, να εγγραφούν σήμερα κιόλας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το emep.gov.gr και (https://howto.gov.gr/course/view.php?id=14). Είναι μια απλή διαδικασία, αλλά ένα σημαντικό προαπαιτούμενο, για να χρησιμοποιούμε όλα εκείνα τα εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητά μας ακόμα πιο φιλική, πιο εύκολη και σίγουρα χωρίς γραφειοκρατία, ούτε καν ψηφιακή».

Ποια είναι η διαδικασία για να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με το δημόσιο;

1. Δηλώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του.

2. Επιβεβαιώστε την κατοχή του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κ.Ε.Π. Εναλλακτικά, αν είστε κάτοικος εξωτερικού, μπορείτε να επισκεφθείτε την οικεία προξενική αρχή.

3. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα λάβετε:

* κωδικό μιας χρήσης με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό σας για την επιβεβαίωση δήλωσης των στοιχείων σας

* σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για την επιβεβαίωση του email σας.

Θα χρειαστείτε:

* τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

* τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

* την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά.

Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο ΕΜΕπ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας σας οφείλετε να ενημερώσετε το ΕΜΕπ μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή τους. Το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων σας στο ΕΜΕπ διατηρείται για 7 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.