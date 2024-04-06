Η Ελλάδα υπέγραψε χθες, Παρασκευή, επιστολή προσφοράς και αποδοχής - το Letter of Offer & Acceptance (LOA) - επισημοποιώντας την πρόθεσή της να προμηθευτεί 35 ελικόπτερα UH-60M Black Hawk από τη Sikorsky, εταιρεία της Lockheed Martin, μέσω διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ (FMS).

Σε δηλώσεις του, ο Paul Lemmo, πρόεδρος της Sikorsky, αναφέρει σχετικά: «Η τελευταία γενιά ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk θα συμβάλει στη συνέχιση του εκσυγχρονισμού του υπουργείου 'Αμυνας και ως αξιόπιστο μέσο θα χρησιμοποιηθεί για ζωτικής σημασίας αποστολές εθνικής και συμμαχικής ασφάλειας».

Σε ανακοίνωση της εταιρείας, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι το ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων Black Hawk, εμπιστεύονται περισσότερες από 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξανόμενου αριθμού συμμαχικών χωρών του ΝΑΤΟ.

Το ελικόπτερο, συνεχίζει η ανακοίνωση, παρέχει απαράμιλλη παγκόσμια διαλειτουργικότητα, αυξάνοντας σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας και όλων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Εκτός από το ελικόπτερο, η προμήθεια περιλαμβάνει την εκπαίδευση προσωπικού με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, για τη διασφάλιση της ομαλής ενσωμάτωσης των ελικοπτέρων στον Ελληνικό Στρατό.

«Είναι τιμή μας να διευρύνουμε την υπάρχουσα συνεργασία μας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με την προσθήκη του UH-60M Black Hawk στον αυξανόμενο στόλο τους», δήλωσε από την πλευρά του ο Κώστας Παπαδόπουλος, διευθυντής διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, στην Lockheed Martin.

«Το Black Hawk είναι η καλύτερη επιλογή για τις απαιτήσεις πολλαπλών αποστολών της Ελλάδας, με δυνατότητες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της χώρας στο πεδίο μάχης για την ασφάλεια του 21ου αιώνα» συμπλήρωσε.

Με τον υπάρχοντα στόλο S-70B και τα νεοαποκτηθέντα ελικόπτερα MH-60R ναυτικής συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού, η Ελλάδα θα επιχειρεί με διάφορες παραλλαγές της οικογένειας ελικοπτέρων Hawk και θα επωφεληθεί από τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα διαχείρισης και υποστήριξης ενός στόλου αποτελούμενου από πλατφόρμες με κοινά χαρακτηριστικά, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

