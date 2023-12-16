Καραμπόλα τουλάχιστον 6 οχημάτων με 4 τραυματίες στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Καραμπόλα μεταξύ τουλάχιστον 6 ΙΧ, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16/12) στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον έξι οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συμβολή της οδού Βούλγαρη, με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα εισόδου, ενώ το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν ένα όχημα βρισκόταν σε στάση σε ερυθρό σηματοδότηση και τα οχήματα που ακολουθούσαν έπεσαν διαδοχικά, το ένα πάνω στο άλλο.

Στο σημείο βρίσκονται διασώστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- αλλά και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Τροχαίας.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας μάλιστα, έριξαν αρκετό πριονίδι στο οδόστρωμα, προκειμένου να περιοριστεί η ολισθηρότητα του δρόμου, ενώ οχήματα οδικής βοήθειας απομακρύνουν τα οχήματα που συγκρούστηκαν από το σημείο.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

