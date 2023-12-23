Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής, εντοπίσθηκε στο Γκάζι παράνομο παρασκευαστήριο αλκοολούχων ποτών εντός χώρου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -2- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και των νόμων για τα όπλα, τα σήματα και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη -4- άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 20 Δεκεμβρίου 2023, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σε παρακείμενους χώρους- αποθήκες αυτού, εντοπίσθηκε εξοπλισμός και υλικά για την παραγωγή νοθευμένων αλκοολούχων ποτών.

Παράλληλα, σε ειδική κρύπτη σε χώρο των γραφείων του καταστήματος βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες πλαστές σφραγίδες αστυνομικού τμήματος, ενώ διαπιστώθηκε ότι στον ίδιο χώρο στεγάζονταν -3- ακόμη εταιρίες με κοινή δραστηριότητα, ώστε μέσω της κατάρτιση πλαστών εγγράφων να προβαίνουν στην έκδοση νέας άδειας λειτουργίας σε περίπτωση αφαίρεσης της υπάρχουσας.

Συνολικά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα και στους βοηθητικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-100 λίτρα άγνωστης προέλευσης αλκοολούχου διάφανου υγρού, χωρίς παραστατικά,

- πλήθος επώνυμων αλκοολούχων ποτών, εμφανώς παραποιημένων- νοθευμένων,

- πλήθος άδειων φιαλών διαφόρων επωνύμων ποτών,

-πλήθος πλαστών ετικετών και πωμάτων,

- ξύστρα και ειδικό πιστολάκι για επανεμφιάλωση,

- πλαστή σφραγίδα αστυνομικού τμήματος και αστυνομικού υπαλλήλου,

-100 φυσίγγια και γεμιστήρα,

-κλεμμένο δίκυκλο, πλήρως κατεστραμμένο και δίκυκλο χωρίς αριθμό πλαισίου,

- το χρηματικό ποσό των -350- ευρώ και

- πλήθος POS -3- εταιριών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

