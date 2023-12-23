Την οργή μιας οικογένειας και όχι μόνο, προκάλεσε περιστατικό που διαδραματίστηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όταν 85χρονη με εγκεφαλικό, που είχε νοσηλευτεί για τρεις ημέρες στο νοσοκομείο της Ρόδου, πήρε εξιτήριο και έπρεπε να μεταβεί στο σπίτι της.

Όπως κατήγγειλε η οικογένειά της, η περιπέτεια της 85χρονης μητέρας τους, ξεκίνησε όταν πήραν το εξιτήριο από την καρδιολογική κλινική και έπρεπε να τη μεταφέρουν στο χωριό Σάλακος όπου διέμεναν.

«Η μητέρα μου μπήκε στο νοσοκομείο με αρρυθμίες – είπε στη "Ροδιακή" ο γιός της. Έχει υποστεί εγκεφαλικό. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής του νοσοκομείου μας, έκαναν ότι μπορούσαν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε γι αυτό.

Όταν την κατεβάσαμε με το καροτσάκι στην είσοδο, ζητήσαμε από τους αρμόδιους να καλέσουν ασθενοφόρο για να την πάμε στο σπίτι της. Μας είπαν όμως ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο για τέτοια περιστατικά!

Θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται να ευσταθεί και πήραμε εμείς το 166 και το ΕΚΑΒ. Τότε, μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διακομιδή. Μας είπαν για απεργία και διάφορα τέτοια που δεν μας αφορούν εμάς. Κάποιοι άλλοι μας συμβούλευσαν να καλέσουμε ιδιωτικό ασθενοφόρο και να πληρώσουμε. Προσπαθήσαμε αλλά μας είπαν κι από κει ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο για χθες.

Βρεθήκαμε σε απόγνωση! Πως να βάλουμε μια γυναίκα, τέτοιας ηλικίας και με τέτοια πάθηση να συμβατικό αυτοκίνητο;

Έτσι λοιπόν, υποχρεωθήκαμε να πάμε τη μητέρα μας με το επαγγελματικό αυτοκίνητο – κλούβα, αφού βάλαμε ένα πρόχειρο στρώμα στο πίσω μέρος! Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και τριτοκοσμικά. Και για τον λόγο αυτό δημοσιοποιούμε την καταγγελία. Για να βρεθεί λύση. Και να μη βρεθεί ποτέ ξανά στη θέση τη δική μας άλλος ασθενής.

Καλές γιορτές ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο και καλή φώτιση σε αυτούς που πρέπει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.