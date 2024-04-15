Οι εγγραφές για τον Αγώνα Δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ στον Υμηττό έκλεισαν.

Οι δρομείς που θα τρέξουν την ερχόμενη Κυριακή 21 Απριλίου, μπορούν να παραλάβουν το πακέτο της ατομικής τους χρονομέτρησης, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου, από τις 10 το πρωί, έως τις 6 το απόγευμα, από το Μετρό του Συντάγματος (είσοδος από τη Πλατεία Συντάγματος, ακριβώς απέναντι από τα εκδοτήρια)

Το πακέτο, εκτός από το chip (τσιπ) της ατομικής χρονομέτρησης, θα περιλαμβάνει επίσης, ένα T-Shirt στο μέγεθός που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, το καπέλο του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και μερικές οδηγίες για την ημέρα του Αγώνα Δρόμου στον Υμηττό.

Με τα έσοδα των αγώνων θα αγοραστούν δέντρα που θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξει ο καθένας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.