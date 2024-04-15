«Αντίο λέμε σήμερα στον σπουδαίο Γιάννη Φέρτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Υπηρέτησε με αφοσίωση την υποκριτική τέχνη για πάνω από εξήντα χρόνια και ξεχώρισε για το ήθος και την σεμνότητά του. Η βελούδινη και εκφραστική του φωνή θα μας συντροφεύει πάντα μέσα από τις ταινίες του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» αναφέρει σε ανάρτησή της σήμερα Finos Film, συνοδεύοντας με αυτή την λεζάντα το αφιερωματικό βίντεο για τον εκλιπόντα.

Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών.

