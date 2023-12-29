Συνεχίζονται προκαταβολές επιχορήγησης προς πληγείσες από πλημμύρες επιχειρήσεις

Συνεχίστηκε σήμερα η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία. Πρόκειται, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ήμισυ της προβλεπόμενης επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και αποτελεί, σύμφωνα με το υπουργείο, το υψηλότερο επίπεδο προκαταβολής που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Ειδικότερα, την Παρασκευή καταβλήθηκαν 1.641.884 ευρώ προς 136 πληγείσες επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Καρδίτσας.

Έτσι, αθροιστικά, μέχρι τώρα, 849 επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας έχουν λάβει 12.301.681 ευρώ ως προκαταβολή στο ήμισυ της επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής.

Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή. Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης.

Έτσι, με προκαταβολή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% της επιχορήγησης, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών εκταμίευσης που θα υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Οι προκαταβολές τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, θα συνεχιστούν ανάλογα με τη ροή των στοιχείων και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.