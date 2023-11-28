«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρα πρότυπο στην ψηφιοποίηση.Χάρη σε ειδικές εφαρμογές, το κινητό μετατρέπεται σε ψηφιακό πορτοφόλι. Επιπλέον ολοένα και περισσότερες επαφές με το δημόσιο διεκπεραιώνονται ψηφιακά», σημειώνει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND σε χθεσινή ανταπόκριση από την Αθήνα.

Το RND παρατηρεί: «Πολύ σύντομα οι οδηγοί στην Ελλάδα θα χρειάζεται να δείχνουν, σε περίπτωση ελέγχου, στους αστυνομικούς μόνο το κινητό τους, όπου θα βρίσκονται αποθηκευμένα: Άδεια οδήγησης, ασφάλιση και ο τελευταίος έλεγχος ΚΤΕΟ. Ο αστυνομικός που διενεργεί τον έλεγχο θα μπορεί να δει ακόμα κι αν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Το 2021, 500 εκατομμύρια διαδράσεις μεταξύ πολιτών και δημοσίου πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά. Πέρυσι έσπασαν το φράγμα των 1,2 δισεκατομμυρίων. Κατά μέσο όρο κάθε Έλληνας έκανε 120 φορές χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Οι ειδικοί του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπολόγισαν ότι έτσι κάθε πολίτης "γλίτωσε" πέρυσι 130 επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από περίπου 1.500 σήμερα σε 5.000 μέχρι το 2027».

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

