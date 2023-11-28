Παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό «Πειραιάς - Κηφισιά», σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις, αλλά και να επιλυθούν χρόνια προβλήματα στην ιστορική και παλαιότερη Γραμμή Μετρό των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, είναι η σταδιακή αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τύπου led σε όλους τους σταθμούς και τη σήραγγα της Γραμμής 1, έργο προϋπολογισμού 293.800 ευρώ. Η νέα τεχνολογία Led προσδίδει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα φωτιστικά, η εταιρεία εξοικονομεί ενέργεια, λόγω χαμηλού κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονα ανθρώπινους πόρους, λόγω λιγότερης συντήρησης.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός ύψους 761.000 ευρώ, για την αντικατάσταση 5.600 μέτρων της περίφραξης από συρματόπλεγμα με νέα κιγκλιδώματα, για λόγους κυρίως ασφαλείας. Αυτή την περίοδο προχωρά και η αντιολισθητική προστασία των εκτεθειμένων επιφανειών, δαπέδων και κλιμάκων, όπου είχε διαπιστωθεί πρόβλημα ολισθηρότητας, προϋπολογισμού 154.000 ευρώ. Ήδη, η εφαρμογή έχει πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες επιφάνειες στους σταθμούς Αττική, Φάληρο, Ταύρο, ΚΑΤ, Μοναστηράκι.

Παράλληλα, με πρόσφατη απόφασή του, το Δ.Σ της ΣΤΑ.ΣΥ αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για τον χρωματισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων και των 3 γραμμών του Μετρό, ένα έργο ευρείας κλίμακας, προϋπολογισμού 770.000 ευρώ, που θα αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα του δικτύου. Τα τεχνικά συνεργεία της ΣΤΑ.ΣΥ καθημερινά παρεμβαίνουν και αποκαθιστούν φθορές σε σημεία τοιχοποιίας των σταθμών της Γραμμής 1 του Μετρό, που εμφανίζουν συχνές φθορές, κυρίως λόγω παλαιότητας και υγρασίας, ενώ σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες αφαιρούν ανά τακτά διαστήματα γκράφιτι από επιφάνειες των σταθμών, εφαρμόζοντας μάλιστα εξειδικευμένα προϊόντα σε δύσκολες περιπτώσεις επιφανειών, όπως μαρμάρινες.

«Πρόκειται ουσιαστικά για τις αρχικές παρεμβάσεις, ενός ευρύτερου σχεδίου δράσεων της ΣΤΑ.ΣΥ για την αναβάθμιση και ανασύνταξη συνολικά της Γραμμής 1, τόσο των εγκαταστάσεων και του στόλου των συρμών, όσο και της φύλαξης του δικτύου», υπογραμμίζει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς και καταλήγει «Με στοχευμένες παρεμβάσεις, βήμα βήμα προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα χρόνων, που αντιμετωπίζει η πλέον ιστορική, αλλά και εξαιρετικά ευάλωτη γραμμή Μετρό της Αττικής Πειραιάς - Κηφισιά. Γνωρίζουμε, πως έχουμε πολύ ακόμη δρόμο να διανύσουμε, στόχος μας όμως είναι, η πρώτη Γραμμή Μετρό του δικτύου μας, να αποκτήσει και πάλι τις εγκαταστάσεις ενός σύγχρονου δικτύου Μετρό και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

