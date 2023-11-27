Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, η δράση εγκληματικής ομάδας ατόμων που φέρονται να διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα της σύναψης ερωτικού δεσμού. Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση 9 κατηγορουμένων, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τη διενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2021, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη απατών, καθώς μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιαζόμενοι ως γιατροί εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς, προσέγγιζαν άτομα με τα οποία σύναπταν ερωτικό δεσμό μέσω μηνυμάτων.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι προφασιζόμενοι ότι, είτε πρόκειται για ιδιαιτέρως οικονομικά εύρωστα άτομα με ανώτατο κοινωνικό υπόβαθρο και τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους δεν έχουν άμεση πρόσβαση λόγω δέσμευσης αυτών από τη χώρα που τηρούνται, είτε ότι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και απαιτείται να καταβάλλουν εισφορές, έπειθαν τα θύματα να καταβάλλουν τμηματικά χρηματικά ποσά έως και 35.000 ευρώ την φορά, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το υποτιθέμενο πρόβλημα τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία από τη σταχυολόγηση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού προέκυψε ότι τα ποσά κατατέθηκαν τμηματικά σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών όπου δικαιούχοι είναι οι κατηγορούμενοι, ενώ το συνολικό ποσό που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από τα θύματα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

