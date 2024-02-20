Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία

Για συσσώρευση αρκετών χειρουργείων σε αναμονή, που φτάνουν μέχρι και τρία χρόνια, λόγω και του Covid μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε οποίο συμπολίτη μας το επιθυμεί, να πάει σε απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή.

Εξήγησε ότι ένα κομμάτι του χειρουργείου το πληρώνει ο πολίτης και το υπόλοιπο ο ΕΟΠΥΥ.

Έκανε μάλιστα γνωστό ότι 60 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθούν για χειρουργεία, τα οποία θα αξιολογούνται από τον χρόνο αναμονής.

«Θέλω να δυναμώσω το ΕΣΥ και να το κάνω πιο στερεό. Δεν μπορεί να υπάρξει χώρα μόνο μόνο με ιδιωτική υγεία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

