Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φρίκη στα Τρίκαλα: Ο 46χρονος έμεινε για 24 ώρες δίπλα στο πτώμα του πατέρα του

Ο θάνατος του 77χρονου προσδιορίζεται για το μεσημέρι του Σαββάτου ωστόσο ο δράστης ειδοποίησε την αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής, αυτό σημαίνει ότι ο 46χρονος παρέμεινε για ένα 24ωρο δίπλα στον αποκεφαλισμένο πατέρα του

περιπολικό

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 46χρονο πατροκτόνο ο οποίος αποκεφάλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ο θάνατος του 77χρονου προσδιορίζεται για το μεσημέρι του Σαββάτου ωστόσο ο δράστης ειδοποίησε την αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής, αυτό σημαίνει ότι ο 46χρονος παρέμεινε για ένα 24ωρο δίπλα στον αποκεφαλισμένο πατέρα του.

Σημειώνεται πως ο 46χρονος - ο οποίος επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα- διαπληκτίστηκε έντονα με τον πατέρα του και αφού τον αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο, κάλεσε την αστυνομία.

Από την πρώτη έρευνα αποδεικνύεται ότι είχε προηγηθεί πάλη μεταξύ των δύο αντρών, ενώ ο 77χρονος έφερε θλαστικό τραύμα στον αυχένα από αμβλύ αντικείμενο.

Πηγή: trikalavoice.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τρίκαλα Δολοφονία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark