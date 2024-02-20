Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 46χρονο πατροκτόνο ο οποίος αποκεφάλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ο θάνατος του 77χρονου προσδιορίζεται για το μεσημέρι του Σαββάτου ωστόσο ο δράστης ειδοποίησε την αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής, αυτό σημαίνει ότι ο 46χρονος παρέμεινε για ένα 24ωρο δίπλα στον αποκεφαλισμένο πατέρα του.

Σημειώνεται πως ο 46χρονος - ο οποίος επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα- διαπληκτίστηκε έντονα με τον πατέρα του και αφού τον αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο, κάλεσε την αστυνομία.

Από την πρώτη έρευνα αποδεικνύεται ότι είχε προηγηθεί πάλη μεταξύ των δύο αντρών, ενώ ο 77χρονος έφερε θλαστικό τραύμα στον αυχένα από αμβλύ αντικείμενο.

