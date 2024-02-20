Συνεχίζει σήμερα Τρίτη την αγόρευση του για την τραγωδία στο Μάτι ο Εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Παναγιώτης Μανιάτης, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει ενοχή για τον τότε αρχηγό και τον υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, τον τότε διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και τον αξιωματικό που τέθηκε επικεφαλής της φωτιάς τις κρίσιμες ώρες λίγο πριν η πυρκαγιά σαρώσει ζωές και περιουσίες. Παράλληλα ο κ. Μανιάτης ζήτησε απαλλαγή για τρεις ανώτατους αξιωματικούς του Σώματος.

Ο κ. Μανιάτης αναμένεται σήμερα να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους από την Πυροσβεστική και ακολούθως να τοποθετηθεί για τους εννέα κατηγορούμενους εκ των οποίων ένας είναι από την ΕΛΑΣ, ο τότε επικεφαλής της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έξι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης και ο κατηγορούμενος ως υπαίτιος για τη φωτιά.

Εξετάζοντας τον τρόπο που λειτούργησε ο κάθε κατηγορούμενος σε συνδυασμό με το πλέγμα των διατάξεων που ορίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που φέρουν εντός της Πυροσβεστικής, όπως ίσχυαν την επίμαχη περίοδο, ο Εισαγγελέας κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ζήτησε τις τέσσερις ενοχές για συγκεκριμένες πράξεις, όπως διατυπώνονται στο κατηγορητήριο, αλλά και απαλλαγές για άλλες πράξεις που αποδίδονται στους τότε κορυφαίους της Πυροσβεστικής. Με ίδιο κριτήριο ζήτησε και τις απαλλαγές των τριών αξιωματικών.

Τι έχει εισηγηθεί ο Εισαγγελέας για πρόσωπα και πράξεις

Ο κ. Μανιάτης καταλόγισε ευθύνες:

Στον τότε αρχηγό του ΠΣ Σωτήρη Τερζούδη και στον τότε Διοικητή του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη για την εκτροπή αεροσκάφους που κατευθυνόταν στην φωτιά στο Νταού, ώστε να πάει στην Κόρινθο προς αντιμετώπιση φωτιάς στο Σουσάκι κοντά στα διυλιστήρια. Κατά τον κ. Μανιάτη στον χρόνο που έγινε η εκτροπή, η φωτιά στην Κόρινθο, δεν απειλούσε τα διυλιστήρια. Επιπλέον, όπως είπε ο Εισαγγελέας, ο επίγειος επικεφαλής της Φωτιάς στο Σουσάκι δεν είχε ζητήσει ενίσχυση δυνάμεων. Η απόφαση του κ. Φωστιέρη, κατά τον Εισαγγελέα, ήταν προϊόν πίεσης εξαιτίας τηλεφωνημάτων του ιδιοκτήτη των διυλιστηρίων και επέδρασε στην εξάπλωση της φωτιάς στην Πεντέλη που στην συνέχεια κατέκαψε το Μάτι. Η εντολή Φωστιέρη, όπως είπε ο Εισαγγελέας, τελούσε υπό την έγκριση του κ. Τερζούδη

Στον κ. Φωστιέρη για την παράλειψη του να ζητήσει εγκαίρως συνδρομή δύο Σινούκ της Αεροπορίας Στρατού που ήταν διαθέσιμα στην Ελευσίνα ώστε να συνδράμουν. «Ήταν σφάλμα και πλημμέλεια» ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός για τον κ. Φωστιέρη

Στον τότε υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλο για την μη κινητοποίηση των πλοιαρίων της Πυροσβεστικής, αφού η φωτιά είχε περάσει από το Μάτι, για περισυλλογή και διάσωση πολιτών που βρέθηκαν στην θάλασσα. Η παράλειψη του κ. Ματθαιόπουλου, κατά νόμο αρμόδιου για την κινητοποίηση των πλωτών, «συνέτεινε στον δια πνιγμό θάνατο εννέα ατόμων και στην πολύωρη παραμονή στο νερό πολλών άλλων» είπε ο κ. Μανιάτης

Στον τότε επικεφαλής της Φωτιάς Νίκο Παναγιωτόπουλο για τη μη εισήγηση, ως ο μόνος αρμόδιος, για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, σε χρόνο, που όπως είπε ο Εισαγγελέας, ακόμη κι αν δεν γινόταν δεκτή, θα κινητοποιούσε άμεσα την διαδικασία ενημέρωσης των κατοίκων του Ματιού «με όποιο πρόσφορο μέσο, ακόμη και πόρτα-πόρτα» ώστε να φύγουν από την πορεία της ολέθριας πυρκαγιάς.

Με την εισήγηση του ο κ. Μανιάτης έκρινε ότι οι επιτελικοί της Πυροσβεστικής, αρχηγός, υπαρχηγός και Διοικητής του ΕΣΚΕ, έλαβαν μέριμνα για την εναέρια επιτήρηση της επίμαχης ημέρας και ενήργησαν ορθά για το θέμα της μεταστάθμευσης πτητικών και έτσι ζήτησε την απαλλαγή τους.

Έκρινε επίσης ότι ο τότε Διοικητής του 199 Χρήστος Γκολφίνος και ο τότε διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Φίλιππος Παντελεάκος δεν φέρουν τις ευθύνες που τους καταλογίζει η κατηγορία, είτε για τη μη σωστή διάθεση των επίγειων μέσων ο πρώτος, είτε για τα θέματα απομάκρυνσης και ενημέρωσης των πολιτών. Για τις ίδιες πράξεις ζήτησε απαλλαγή και των Τερζούδη, Φωστιέρη και Ματθαιόπουλου. Ζήτησε επίσης απαλλαγή και του τότε Διοικητή του Τμήματος ΠΣ Νέας Μάκρης Δαμιανού Παπαδόπουλου, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο της φωτιάς αρχικά ως επικεφαλής της Φωτιάς αλλά στην συνέχεια αποχώρησε.

Τα πρόσωπα για τα οποία θα τοποθετηθεί ο Εισαγγελέας

Ακολουθώντας την σειρά των κατηγορουμένων όπως περιλαμβάνεται στον κατάλογο του κατηγορητηρίου, ο Εισαγγελέας αναμένεται ότι σήμερα θα αγορεύσει για τις πράξεις που αποδίδονται στους επιτελούς, κατά την επίμαχη ημέρα, της Πυροσβεστικής:

Χαράλαμπο Χιώνη Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, Χρήστου Λάμπρη εναέριου συντονιστή του ελικοπτέρου της πυροσβεστικής ΦΛΟΓΑ 1 και του κυβερνήτη του εναέριου Χρήστου Δροσόπουλου, Γιώργου Πορτοζούδη Διοικητή των εναέριων του ΠΣ και Στέφανου Κολοκούρη Διοικητή της ΕΜΑΚ.

Επίσης για τον τότε αξιωματικό της ΕΛΑΣ Διοικητή των εναέριων της Αστυνομίας , Χαράλαμπο Συρογιάννη.

Ακολούθως θα τοποθετηθεί για τον τότε επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καλπάκη ενώ στην συνέχεια θα ασχοληθεί με το κεφάλαιο «Αυτοδιοίκηση» όπου θα αξιολογήσει ενέργειες και παραλείψεις που χρεώνει η δικογραφία στην τότε Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, στον Δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη και στον Αντιδήμαρχο Βάιο Θανασιά, στον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς και στον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Παλπατζή και στον Δήμαρχο Πεντέλης Δημήτριο -Στέργιο Καψάλη. Τελευταίος στην εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού θα είναι ο κάτοικος Νταού Πεντέλης Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στον οποίο αποδίδεται η έναρξη της φονικής φωτιάς.

Η αγόρευση πιθανόν να μην ολοκληρωθεί σήμερα καθώς το δικαστήριο ίσως αποφασίσει να διακόψει νωρίτερα λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κινητοποίηση των αγροτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.