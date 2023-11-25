Για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης. «Είμαι περήφανος που με το νομοσχέδιο αυτό θα μπορώ να λήγω μία αδικία πολλών ετών, τη διαφορά στο επίδομα μητρότητας μεταξύ κατηγοριών εργαζομένων. Ήταν μία προεκλογική δέσμευση, την οποία έδωσε στον ελληνικό λαό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εκπληρώνουμε σήμερα και καλύτερα απ' ότι την είχαμε υποσχεθεί. Από 24/9 θα ισχύει αναδρομικά το επίδομα μητρότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους εργαζόμενους με προβλήματα αναπηρίας, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι δεν θα γίνεται «καμία παρακράτηση στη σύνταξη αναπηρίας», καθώς και «σε κάποιες άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως π.χ. τους αγρότες».

«Το νομοσχέδιο αυτό έχει πάρα πολύ έντονο κοινωνικό πρόσημο», τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

«Το 6% εισφορά υπέρ υγείας είναι μία ρύθμιση που γενικεύτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία ρύθμιση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταργήσει το δικό μου πεντάευρω για το εισιτήριο σε νοσοκομείο. Πρόκειται περί μίας κοροϊδίας της αριστεράς, για να αποδειχθεί για άλλη μία φορά πώς αυτοί οι άνθρωποι που αποκαλούνται ευαίσθητοι και αριστεροί, απλώς κορόϊδευαν την κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Με αφορμή τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι «από τη ρύθμιση αυτή ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα έχει όφελος 2.200 ευρώ το χρόνο», τονίζοντας ότι τα ένσημα που πληρώνει ένας εργαζόμενος συνταξιούχος θα αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης. «Όταν λήξεις και τη νέα σου δουλειά, θα αυξηθεί η σύνταξη που λαμβάνεις», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Είμαι σε επαφή με τον κ. Χατζηδάκη και θα υπάρξει ρητή εξαίρεση των εργαζόμενων συνταξιούχων από το τεκμαρτό εισόδημα», πρόσθεσε.

Με αφορμή τις δηλώσεις του υφυπουργού Εργασίας Πάνου Τσακλόγλου, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Έχει υπάρξει μία μεγάλη, δίκαιη αντίδραση του δικηγορικού κόσμου για μία ατυχεστάτη, πολύ λανθασμένη δήλωση του κ. Τσακλόγλου. Θέλω ως υπουργός Εργασίας, να ζητήσω συγγνώμη απ' όλους τους δικηγόρους της χώρας και τους λέω, σε καμία περίπτωση, αυτό, εν είδει, τηλεοπτικής ελαφρότητας, ελέχθη εκείνη την ώρα. Αυτή η δήλωση, δεν εκφράζει ούτε το υπουργείο Εργασίας, ούτε την κυβέρνηση, ούτε και τον κ. Τσακλόγλου. 100% έχει άδικο στον τρόπο που το εξέφρασε ο κ. Τσακλόγλου».

«Δεν τίθεται κανένα θέμα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν κατά 15.000» , ενώ για τους εποχικούς εργαζόμενους «θεσπίζουμε να μπορεί να δουλεύει έως τρεις ημέρες την εβδομάδα χωρίς να χάνεται το εποχικό επίδομα».

