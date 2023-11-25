Με κάθε επισημότητα θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα, στον καθεδρικό ναό Της Του Θεού Σοφίας, η τελετή ενθρόνισης του νέου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου.

Στην ενθρόνιση του νέου ποιμενάρχη της Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης. Επίσης, αναμένεται να παραστούν ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκλεγμένοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μητροπολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα, αντιπροσωπεία από το 'Αγιο Όρος, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών και πλήθος πιστών.

Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου, στις 7 το πρωί, με την ακολουθία του όρθρου και το αρχιερατικό συλλείτουργο στον προσκυνηματικό ναό Αγίου Δημητρίου - Πολιούχου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο μητροπολίτης θα δεχθεί τις ευχές κλήρου και λαού.

Ο επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος εξελέγη νέος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από την Ιερά Σύνοδο της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με μεγάλη πλειοψηφία, ως διάδοχος του μητροπολίτη 'Ανθιμου, ο οποίος μετά από 19 χρόνια ποιμαντορικής διακονίας υπέβαλε την παραίτησή του τον περασμένο Αύγουστο και πλέον εφησυχάζει. Ήταν αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και αναλαμβάνει ως νέος μητροπολίτης Θεσσσαλονίκης να συνεχίσει το έργο των προκατόχων του. Ο κατά κόσμον Θεοχάρης Θεοχάρης γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1977 στη Χαλκίδα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης για την ενθρόνιση

Για την ενθρόνιση πρόκειται έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία με κατεύθυνση προς τον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας, θα ακολουθήσουν δρομολόγιο μέσω των οδών Εγνατίας - Εθνικής Αμύνης - Τσιμισκή, ενώ η αποβίβαση των πιστών θα πραγματοποιείται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αγίας Σοφίας.

Επιπλέον, για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και κυκλοφοριακής συμφόρησης, τα λεωφορεία μετά την αποβίβαση των πιστών, θα κινηθούν μέσω των οδών Σαλαμίνος - Ναυάρχου Κουντουριώτου και ακολούθως θα σταθμεύσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

