Σύμβαση για την προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μήκους 18 μέτρων, τα οποία θα δρομολογηθούν στην Αθήνα, υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον Head of Europe Commercial Operations της Iveco Bus, Giorgio Zino.

«Εκτιμούμε ότι, μέσα στο 2025, το σύνολο αυτών των οχημάτων θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε διεξοδικά στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε «Έχουμε θέσει ως στόχο τη δρομολόγηση προμήθειας 1.300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα ουσιαστικό βήμα είναι η σημερινή υπογραφή της Σύμβασης για την προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)».

Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανέφερε «Ο στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 100 λεωφορείων, 18 μέτρων αρθρωτών, συμπιεσμένου φυσικού αερίου, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Αναβαθμίζουμε τις Αστικές Συγκοινωνίες, ενισχύουμε την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ουσιαστικά αλλάζουμε σελίδα στις Μεταφορές. Σε συνδυασμό με την προμήθεια των 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία σε λίγους μήνες θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια εποχή πιο πράσινη και πιο βιώσιμη στις συγκοινωνίες, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή κουλτούρας των πολιτών».

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς τόνισε «Ο στόλος των λεωφορείων ανανεώνεται πλήρως. Η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων αποτελεί απλώς ένα βήμα προς την πλήρη αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Όμως, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα γιατί έρχεται να ανανεώσει το πιο ταλαιπωρημένο τμήμα του στόλου που είναι τα 18μετρα αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία εκτελούν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά στους δρόμους της πόλης».

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο της διαδικασίας προμήθειας των νέων λεωφορείων, εξέφρασε ο Head of Europe Commercial Operations της Iveco Bus, Giorgio Zino, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη καινοτομία, σημαντική για τους πολίτες. «Προχωράμε ένα βήμα μπροστά αναφορικά με το περιβάλλον, καθώς τα οχήματα είναι πλήρως οικολογικά και προσδοκούμε σε συνεργασία στο μέλλον», πρόσθεσε ο κ. Zino.

