Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν συνταξιούχοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μερικοί από αυτούς κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα.

Μεταξύ άλλων, οι συνταξιούχοι ζητούν δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους και ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ταυτόχρονα, ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αύξηση μισθών και συντάξεων.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα υπήρξε συγκέντρωση και ομιλίες.

Η πορεία κατευθύνεται προς το ΥΜΑΘ μέσω της οδού Εγνατία. Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινείται η πορεία

