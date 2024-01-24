Λογαριασμός
«Γαλλικά» με ντουντούκες στο μπλόκο του Ριζομύλου- Οδηγός μάλωσε με αγρότες- Δείτε βίντεο

Ο οδηγός αντέδρασε έντονα όταν είδε τον δρόμο κλειστό καθώς μετέφερε κόσμο και ξεκίνησε αμέσως “άγρια” λεκτική αντιπαράθεση.

Με “ντουντούκες” οι αγρότες “στόλισαν” με “γαλλικά” οδηγό τουριστικού λεωφορείου , που θέλησε να περάσει το “μπλόκο” του Ριζομύλου, την ωρα που οι συνδικαλιστές είχαν “κλείσει” το οδόστρωμα και πραγματοποιούσαν συνέλευση.

“Πυροσβεστικά” παρενέβη η αστυνομία και ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου ανταπάντησε στις βρισιές στο ίδιο ύφος.

Αγρότης τον προκαλούσε να κατέβει από το λεωφορείο για να “πλακωθούνε” και ταυτόχρονα άλλοι αγρότες τον αποκαλούσαν “μ@@@@α και ξεφτίλα”” με τις ντουντούκες.

