Μέτρα από το δήμο Αθηναίων για την προστασία από το ψύχος

Σε ετοιμότητα βρίσκεται και πάλι ο δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Στο πλαίσιο της προστασίας των αστέγων από το έντονο ψύχος, σήμερα τέθηκε σε 24ωρη λειτουργία το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το πρόγραμμα Streeet Work και το τηλεφωνικό κέντρο.

Ειδικότερα, οι άστεγοι μπορούν να φιλοξενηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων επί των οδών Αχαρνών 3 και Λιοσίων (2105246515/6 εσωτ.0) και στη Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372 (2102012334).

Οι ομάδες Street Work θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστό τσάι, σταφίδες, σάντουιτς, φρυγανιές, είδη ρουχισμού και κουβέρτες, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα σημεία όπου μπορούν να βρουν ζεστασιά και βοηθώντας όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (210-5246515/6 εσωτ. 0) θα δέχεται αναφορές από πολίτες για τα σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων 1595.

