Γεγονότα



529: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα, τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα» (Corpus Juris Civilis).

1825: Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Κρεμμύδι Μεσσηνίας.

1929: Η Β’ Ιταλίας επικρατεί 4-1 της Ελλάδας, σε φιλικό παιγνίδι που διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΕΠΟ το θεωρεί ως τον πρώτο επίσημο αγώνα της Εθνικής.

1948: Ιδρύεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

1999: Η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ δίνει φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, φορώντας φανέλες με ζωγραφισμένους στόχους, σε ένδειξη συμπαράστασης στον βομβαρδισμένο από το ΝΑΤΟ σερβικό λαό.

2004: Τον εκτροχιασμό της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας, τον οποίο αποδίδει στην έλλειψη ελέγχου στις πρωτογενείς δαπάνες και στα μειωμένα έσοδα του προϋπολογισμού του 2003, περιγράφει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών στην ευρωζώνη.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το έλλειμμα θα φθάσει στο 3% για το 2003, στο 3,3% για το 2004 και στο 2,8% για το 2005. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει το 2003 στο 4,2% και στο 4% το 2004. Για την ανεργία προβλέπει σταδιακή μείωση από 9,3% το 2003 σε 8,4% το 2004. Τέλος, το δημόσιο έλλειμμα θα μειωθεί στο 103% του ΑΕΠ το 2003, και στο 102,8% το 2004. Ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης, ανέφερε ότι η έκθεση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση στα δημόσια οικονομικά και πρόσθεσε ότι η ΝΔ θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της για την απασχόληση, την ανάπτυξη της χώρας και την κοινωνική συνοχή, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς που υπάρχουν.

Γεννήσεις



1915: Μπίλι Χόλιντεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ. (Θαν. 17/7/1959)

1920:Ραβί Σανκάρ, ινδός συνθέτης και βιρτουόζος του σιτάρ. (Θαν. 11/12/2012)

1939:Φράνσις Φορντ Κόπολα, αμερικανός σκηνοθέτης. («Ο Νονός», «Αποκάλυψης Τώρα»)

Θάνατοι



1614:Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, έλληνας ζωγράφος. (Γεν. 1/10/1541)

1992: Αντώνης Τρίτσης, έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και Δήμαρχος Αθηναίων, ενώ ως αθλητής στίβου του Παναθηναϊκού διακρίθηκε στο ύψος και το δέκαθλο. (Γεν. 1937)

2005:Γρηγόρης Μπιθικώτσης, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. (Γεν. 11/12/1922)

