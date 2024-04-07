Φωτιές σε οχήματα στο Γαλάτσι

Δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες αργά το βράδυ του Σάββατου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε ένα τρίτο σταθμευμένο όχημα που υπέστη μικρότερες υλικές ζημιές

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.



Φωτιά ξέσπασε και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια.

Δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι. Το διαμέρισμα υπέστη μικρές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.