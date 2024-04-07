Λογαριασμός
Φωτιές σε οχήματα στο Γαλάτσι

Φωτιά ξέσπασε και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια. Δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι.

Φωτογραφία αρχείου

Δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες αργά το βράδυ του Σάββατου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε ένα τρίτο σταθμευμένο όχημα που υπέστη μικρότερες υλικές ζημιές
Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια.
Δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι. Το διαμέρισμα υπέστη μικρές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Πυροσβεστική
