Φωτιές σε οχήματα στο Γαλάτσι

Δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες αργά το βράδυ του Σάββατου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε ένα τρίτο σταθμευμένο όχημα που υπέστη μικρότερες υλικές ζημιές
Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια.
Δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι. Το διαμέρισμα υπέστη μικρές ζημιές.
Πηγή: skai.gr
