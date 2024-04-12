Την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, θα έχουν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας.

Η τελετή υποδοχής των λειψάνων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, έμπροσθεν του ιερού προσκυνήματος, που βρίσκεται επί της οδού (Ελευθερίου Βενιζέλου 42), παρουσία κλήρου και λαού.

Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου και οι «ιστορικές περιπέτειες» αυτών

Το τίμιο λείψανο του Αγίου Νικολάου, μετά την κοίμησή του, μεταφέρθηκε με τα χέρια Επισκόπων και, με τιμητική πομπή, τοποθετήθηκε σε ειδικό μνημείο-σαρκοφάγο στον ναό των Μύρων της Λυκίας. Από το λείψανο του Αγίου ανέβλυζε μύρο, το οποίο θεράπευε ψυχικές και σωματικές ασθένειες.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος (10ος αιώνας ) στο «Περί θεμάτων» έργο του: «Είτα των Λυκίων πόλιν, την μυρίπνουν τε και τρισόλβιον, εν ήπερ ο μέγας Νικόλαος, ο του Θεού θεράπων, αναβλύζει τα μύρα κατά το της πόλεως όνομα».

Το έτος 1087 μ.Χ., επί αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118 μ.Χ.), η επαρχία της Λυκίας και η πόλη των Μύρων δεινοπαθούν από τους Αγαρηνούς. Γι' αυτό και οι μοναχοί, που διακονούσαν στο προσκύνημα του Αγίου, φαίνεται να συναινούν υπό το κράτος του φόβου στην πρόταση «εμπόρων» από το Μπάρι της Ιταλίας, που στην πραγματικότητα ήσαν Λατίνοι κληρικοί, να πραγματοποιήσουν την ανακομιδή των ιερών λειψάνων που τελικά εκλάπησαν και μετακομίσθησαν στο Μπάρι. Το έτος 1100, οι Βενετσιάνοι που συμμετεῑχαν στην Α΄ Σταυροφορία, υπό την αρχηγία του υιού του Δόγη της Βενετίας, Ιωάννου Vitale Michiel και του Enrico Contarini, Επισκόπου του Castello της Βενετίας, προσάραξαν σκόπιμα στις ακτές της Λυκίας, για να συλλήσουν τα εναπομείναντα ιερά λείψανα του Θαυματουργού Αγίου των Μύρων που οι «έμποροι» του Μπάρι είχαν λόγω βιασύνης παραμελήσει να συλλήσουν. Τα πήραν μαζί στο ένοπλο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και τα μετέφεραν τελικά στην Βενετία, όπου τα εναπέθεσαν στο Ναό του Αγίου Νικολάου στη νήσο Λίντο. Από το Μπάρι και τη Βενετία αποτμήματα των ιερών λειψάνων έχουν μετατομισθεί σε διάφορες χώρες και ναούς.

Ο Άγιος Νικόλαος, φορητή εικόνα, Μονή Σινά

Αποτμήματα των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας, στην πόλη Ρίμινι της Ιταλίας, στη Γερμανία, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αττάλειας κ.ο.κ.

Tα ιερά λείψανα -που θα υποδεχθούμε- προέρχονται από τα φυλασσόμενα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, τα οποία είχαν προσφερθεί στην Αρχιεπισκοπή της Σιένα, ως μαρτυρεί το πιστοποιητικό αυθεντικότητας που υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος της Σιένα Tiberio Borghese, το 1780.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκίας

Η πόλη των Μύρων, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον κόλπο της Μάκρης και στον κόλπο της Αττάλειας, υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Λυκίας. Το όνομά της κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, πήρε από το «μύρο», ένα άσπρο λουλουδάκι, που ακόμα συναντάται στους γύρω λόφους. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή σαν πόλη «λαμπροτάτη» και υπήρξε έδρα Μητροπόλεως με 33 Επισκοπές. Η χρυσή εποχή των Μύρων είναι οι αιώνες 4ος-7ος, οπότε μεγαλούργησε ο Ελληνισμός και θριάμβευσε ο Χριστιανισμός.

Ο περίφημος Ναός του Αγίου Νικολάου στα Μύρα κατέχει εξέχουσα θέση στη συνείδηση όχι μόνο του μικρασιατικού λαού, αλλά και ολοκλήρου του Χριστιανικού κόσμου, και μάλιστα μέχρι σήμερα. Η βασιλική (εκκλησία) είναι κτισμένη στα θεμέλια παλαιοτέρου πρωτοχριστιανικού ναού, στον οποίο λειτουργούσε ο Άγιος ως Επίσκοπος. Η εκκλησία θεωρείται από τους ειδικούς το τρίτο σε σπουδαιότητα βυζαντινό κτίσμα της Ανατολίας.

Κατά τη διάρκεια του 5ου ή του 6ου αιώνα οικοδομήθηκε στη θέση του τάφου βασιλική, της οποίας διατηρήθηκαν κάποια λείψανα από τη βορειοδυτική και τη νοτιοανατολική περιοχή, εκεί όπου βρισκόταν η σαρκοφάγος με το λείψανο του Αγίου.

Το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα σήμερα βρίσκεται περίπου 10 μέτρα κάτω από τη στάθμη του εδάφους. Πλαισιώνεται βόρεια, δυτικά και νότια με στεγασμένο περιστύλιο σε σχήμα Π, που αποτελεί το νάρθηκα. Στο Ιερό Βήμα, υψώνεται επιβλητικό μεγάλο σύνθρονο με 10 βαθμίδες, η μαρμάρινη βάση της Αγίας Τράπεζας και το κιβώριο με τους τέσσερις επίσης μαρμάρινους κίονές του.

Κατά τον 8ο αιώνα οικοδομήθηκε νέος επιβλητικός ναός, τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα περισσότερα από τα παλαιότερα κτίρια, και κυρίως εκείνα της νοτιοανατολικής περιοχής με τα παρεκκλήσια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.