Τις αποφάσεις τους για περαιτέρω κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ανακοίνωσαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά.
Πιο αναλυτικά:
1) αποστέλλουν τα αιτήματα στο Μαξίμου ώστε να τα επεξεργαστούν στην κυβέρνηση και να οριστεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό . Αυτά είναι αιτήματα που συμφωνούν όλα τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
2) όλα τα μπλόκα όλης της Θεσσαλίας συντονισμένα στις 4 το απόγευμα θα αποκλείουν ταυτόχρονα το σημείο στο όποιο βρίσκονται σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο . Η αρχή γίνεται από αύριο Τετάρτη
3) Οι Θεσσαλοί αγρότες κατεβαίνουν στην Agrotica το ερχόμενο Σάββατο και πραγματοποιούν συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην βόρεια είσοδο της έκθεσης.
