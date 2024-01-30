Λογαριασμός
Οι αποφάσεις των Θεσσαλών αγροτών: Αποκλεισμοί στην Εθνική - Συλλαλητήριο στην Agrotica

Τα αιτήματά τους θα σταλούν στο Μέγαρο Μαξίμου - Ζητούν να οριστεί συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αγρότες

Τις αποφάσεις τους για περαιτέρω κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ανακοίνωσαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά.

Πιο αναλυτικά: 

1) αποστέλλουν  τα αιτήματα στο Μαξίμου ώστε να τα επεξεργαστούν στην κυβέρνηση  και να οριστεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό . Αυτά είναι αιτήματα που συμφωνούν όλα τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

2) όλα τα μπλόκα όλης της Θεσσαλίας συντονισμένα στις 4 το απόγευμα θα αποκλείουν ταυτόχρονα το σημείο στο όποιο βρίσκονται σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο . Η αρχή γίνεται από αύριο Τετάρτη

3) Οι Θεσσαλοί αγρότες κατεβαίνουν στην Agrotica το ερχόμενο Σάββατο και πραγματοποιούν συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην βόρεια είσοδο της έκθεσης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αγρότες τρακτέρ Agrotica Κυριάκος Μητσοτάκης
