Διμέτωπο αγώνα να κατευνάσει τα ενεργά μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων αφενός και αφετέρου των καταλήψεων στα Πανεπιστήμια δίνει η κυβέρνηση, επιλέγοντας έναντι των αγροτών και μόνο -προς ώρας -την τακτική του κατευνασμού και επιμένοντας στο διάλογο, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα των προθέσεων.

«Ο αγρότης της Θεσσαλίας έχει δίκιο να παραπονιέται» παραδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Παύλο Τσίμα, αναφερόμενος στην τροπολογία η οποία κατατέθηκε προχθές στη Βουλή, παρότι η σχετική υπόσχεση είχε δοθεί από το Νοέμβριο και προβλέπει να μην κόβεται το ρεύμα στους πλημμυρόπληκτους αγρότες της Θεσσαλίας. " Έχουμε κάνει πράγματα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα" συνέχισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τις πληγές που άφησε στη Θεσσαλία το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel και έστρεψε τα βλέμματα όλων στη Βουλή, όπου την Παρασκευή, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού αναμένεται να αναφερθεί στα όσα έχει κάνει, ήδη, η κυβέρνηση αλλά και να προαναγγείλει όσο αναμένεται να κάνει.

Ένα πρώτο απτό δείγμα των κυβερνητικών προθέσεων είναι και η ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό και του δεύτερου γύρου βοήθειας προς αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου έως 10.000 ευρώ, με την σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. "Ζήτησα από το υπουργείο άμεσα να προχωρήσει στην αύξηση της πρώτης αρωγής και από 2.000 να πάμε στα 5.000 έως 10.000 ευρώ ώστε να δώσουμε πιο γρήγορα τα λεφτά στους ανθρώπους. Η αρωγή αυτή αφορά ζημιές στον εξοπλισμό, λέμε ότι θα δώσουμε πρόσθετα χρήματα για αυτό", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι προσπάθειες και οι υπολογισμοί των συναρμόδιων Υπουργείων αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε ένα από τα βασικότερα αιτήματα των αγροτών που έχει να κάνει με το πετρέλαιο και με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ένα μέτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση για το 2022 και το 2023 και εξετάζεται η πιθανότητα να εφαρμοστεί και για την τρέχουσα χρονιά, το 2024, ανάλογα με τις δυνατότητες, που "ζυγίζονται" προκειμένου να μην να επηρεαστεί ο δημοσιονομικός προγραμματισμός και η δημοσιονομική σταθερότητα. Πρόκειται άλλωστε για ένα μέτρο που δεν διεκδικούν μόνο οι πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας, αλλά το σύνολο των αγροτών σε όλη τη χώρα, με εκπροσώπους των αγροτών να προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και να ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο.

Σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός προέτρεψε σε διάλογο προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. "Σπεύσαμε να κρατήσουμε πόρτες διαλόγου ανοιχτές, κάθε μορφή κινητοποίησης πρέπει να είναι λελογισμένη και να μην επιβαρύνει το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Ακούμε, ανταποκρινόμαστε, και εγώ ο ίδιος φροντίζω να πατήσω γκάζι και να διορθώσω αδυναμίες", ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Βήμα πίσω δεν κάνει η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Παρά τους χαμηλούς τόνους και την διαλλακτική στάση που κρατά η κυβέρνηση έναντι των αγροτικών κινητοποίησεων, αμετακίνητη και αποφασισμένη να προχωρήσει στις αποφάσεις της εμφανίζεται έναντι των αντιδρώντων για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων. "Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί πριν το τέλος του Φεβρουαρίου" τόνισε ο πρωθυπουργός και επανέλαβε πως στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η στήριξη του δημόσιου πανεπιστήμιου που -όπως είπε- "είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια". Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα 200 άρθρα του προωθούμενου νομοσχεδίου, τα 170 αναφέρονται στο δημόσιο πανεπιστήμιο και μόνο τα 30 αναφέρονται στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Ο πρωθυπουργός τα έβαλε ευθέως με τους καταληψίες, που κρατούν δεκάδες Πανεπιστημιακές σχολές κλειστές, εν μέσω εξεταστικής περιόδου. Χαρακτηρίζοντας τις καταλήψεις "παράνομη πράξη", μη ανεκτή . "Η κατάληψη από τη φύση της είναι μία πράξη η οποία είναι παράνομη" είπε και αμφισβήτησε ευθέως το κατά πόσο οι αποφάσεις των καταλήψεων λαμβάνονται από την πλειοψηφία των φοιτητών. "Δεν είμαι καν σίγουρος ότι καθρεφτίζει την πραγματική θέληση, γιατί ξέρουμε πώς παίρνονται οι αποφάσεις" σχολίασε αναφερόμενος στο κατά πόσο οι καταλήψεις καθρεφτίζουν "την πραγματική θέληση των φοιτητών".

Το μήνυμα που εκπέμπει άλλωστε το Μέγαρο Μαξίμου από την ώρα που ανακοινώθηκε η μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι πως "το νομοσχέδιο θέλουμε να ψηφιστεί και θα ψηφιστεί" εκτιμώντας πως οι οι αντιδράσεις είναι μειοψηφικές και σημειώνοντας ότι το ζήτημα έχει καθυστερήσει εδώ και πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα η χώρα και σε αυτόν τον τομέα να προχωρήσει μπροστά.

