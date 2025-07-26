Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Δροσοπηγή Αττικής και έχει επεκταθεί στο Κρυονέρι. Η μάχη αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχουν πλέον εναέρια μέσα.

Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου, η φωτιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, καθώς καίει σε διάσπαρτες εστίες χωρίς ενιαίο μέτωπο.

Όπως ενημέρωσε, επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος, 69 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίσθηκαν τέσσερις πολίτες στα νοσοκομεία Αγία Όλγα και Ευαγγελισμός ενώ ένας πυροσβέστης διακομίσθηκε με εγκαύματα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

«Μετά το αίτημα της χώρας μας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αναμένουμε αύριο 2 αεροσκάφη από Ιταλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν αδιαλείπτως σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών», επεσήμανε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται να υποχωρήσει η ένταση των ανέμων, πράγμα που θα διευκολύνει την κατάσβεση.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.25 και χαρακτηρίζεται δύσκολη καθώς εξελίσσεται σε μικτή ζώνη δάσους και οικιστικού ιστού.

Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει δυναμική κι έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και ορισμένα παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι φλόγες κατευθύνονται προς τη χαράδρα του Κρυονερίου, όπου εκεί θα δοθεί η τελική μάχη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει στις παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων:

- Κόμβος Κρυονερίου στο ύψος βενζινάδικου ΕΛΙΝ

- Οδός Κολοκοτρώνη από το ύψος της Λ. Κρυονερίου

- Οδός Λεύκης από το ύψος της Λ. Κρυονερίου

- Οδός Ιωνίας από το ύψος της Αγ. Δημητρίου

- Οδός Ιωνίας από το ύψος της Αγ. Τριάδος

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται και συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 145 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 44 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα εστάλη εκ νέου μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του Κρυονερίου προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυονέρι δήμου Διονύσου Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Εθνικής Οδού για Αθήνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Νωρίτερα είχαν σταλεί ακόμη δύο μηνύματα του 112 ώστε οι κάτοικοι των περιοχών Δροσοπηγή και Κρυονερίου να απομακρυνθούν απ' αυτές.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Δροσοπηγής απομακρυνθείτε μέσω Οδού Αφιδνών προς Αφίδνες και Εθνική οδό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυονέρι απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού για Αθήνα».

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, από το πύρινο μέτωπο στην Αττική έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, έως τώρα, 5 άτομα.

Ειδικότερα:

1. Πυροσβέστης με εγκαύματα στο «401»

2. Μία ηλικιωμένη με συμπτώματα εγκεφαλικού στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα»

3. Ένα άτομο με δύσπνοια στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα»

4. Μια ηλικιωμένη με δύσπνοια στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα»

5. Ένα άτομο με δύσπνοια στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Πηγή: skai.gr

