Νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα ο 59χρονος κτηνοτρόφος ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην περιοχή του Καστρακίου, στον δήμο Μετεώρων.

Οι αρμόδιος αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε αναχωρήσει για να επιβλέψει το κοπάδι του, όμως δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του και κινητοποίησε τις αρχές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας επιχειρούσαν στην περιοχή, με τη συμμετοχή εθελοντών αλλά και τη συνδρομή δύο drones του Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μετεώρων. Οι έρευνες επικεντρώνονταν στην ευρύτερη περιοχή του Καστρακίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.