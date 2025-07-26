Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πολυθέα Μεσσηνίας.

Γύρω στις 13.00 οι κάτοικοι στην περιοχή Κρυονέρι Μεσσηνίας κλήθηκαν με νέο μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Σέλλας.

Νωρίτερα, μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 7 αεροσκάφη ενώ υπάρχει αυνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πολυθέα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 26, 2025

Πηγή: skai.gr

