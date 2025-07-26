Λογαριασμός
Φωτιά στη Μεσσηνία - Ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση

Μέσω του 112 οι κάτοικοι στην περιοχή Κρυονέρι Μεσσηνίας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Σέλλας - Κινητοποιήθηκαν και 7 εναέρια μέσα

UPDATE: 13:18
Πυορσβεστική ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πολυθέα Μεσσηνίας.

Γύρω στις 13.00 οι κάτοικοι στην περιοχή Κρυονέρι Μεσσηνίας κλήθηκαν με νέο μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Σέλλας.

Νωρίτερα, μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15  οχήματα, 1 ελικόπτερο και 7 αεροσκάφη ενώ υπάρχει αυνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
 

