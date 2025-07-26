Εθελοντής πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που ο ίδιος και οι συνάδελφοί του έδιναν μάχη με την ανεξέλεγκτη φωτιά στο Κρυοενέρι.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, ο άνδρας απομακρύνεται από το σημείο όπου πραγματοποιούσε κατάσβεση και κάθεται στο έδαφος δίπλα από ένα πυροσβεστικό όχημα, βγάζει το κράνος και τα προστατευτικά του γάντια. Ο ίδιος αφού παίρνει μία ανάσα από τις δύσκολες επιχειρήσεις σηκώνεται ξανά και πλησιάζει άλλους πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο και τους ζητάει λίγο νερό για να πιει.
