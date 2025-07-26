Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 59χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος αγνοείται στην περιοχή του Καστρακίου, στον δήμο Μετεώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε αναχωρήσει για να επιβλέψει το κοπάδι του, όμως δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του και κινητοποίησε τις αρχές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας επιχειρούν στην περιοχή, με τη συμμετοχή εθελοντών αλλά και τη συνδρομή δύο drones του Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μετεώρων. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Καστρακίου.

Η αστυνομία καλεί όποιον έχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.